Người mẫu Quảng Ngãi thi 'Man Of The World 2019'

Tối 1/7, Tạ Công Phát sang Philippines tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế dành cho nam giới.

Người mẫu Việt 23 tuổi đoạt danh hiệu 'Man Of The World'

Người mẫu được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép tham gia cuộc thi diễn ra từ ngày 2 đến 12/7.

Người mẫu Tạ Công Phát (phải) bên Cao Xuân Tài - đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu "Man Of The World" 2018.

Tạ Công Phát sinh năm 1995, quê Quảng Ngãi, hiện là người mẫu tự do tại TP HCM. Anh cao 1,86 m, nặng 82 kg, từng đoạt giải Á quân 2 cuộc thi tìm kiếm người mẫu thể hình Vietnam Fitness Model 2019. Thí sinh cho biết sau khi đoạt giải, anh lên lịch rèn kỹ năng tiếng Anh, catwalk, tăng cường thể lực mỗi ngày để tham gia cuộc thi quốc tế. Anh mang theo hơn 100 kg hành lý khi sang Philippines, chủ yếu là đồ dự thi phần trình diễn trang phục dân tộc, đồ tắm, dự tiệc...

Man Of The World diễn ra tại Philippines nhằm tìm kiếm vẻ đẹp hình thể nổi bật, có sức ảnh hưởng, quan tâm đến các vấn đề cộng đồng xã hội. Cuộc thi năm nay quy tụ thí sinh ở hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo The Standard, cuộc thi nhằm cạnh tranh với các chương trình khác cho nam giới như Manhunt International, Mr. International, Mr. World...

Thể hình của người mẫu Tạ Công Phát.

Năm nay là lần thứ ba chương trình tổ chức. Năm 2017, giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 Nguyễn Hữu Long đoạt ngôi Á vương 1. Năm 2018, đại diện Việt Nam - người mẫu Cao Xuân Tài - vượt qua 26 thí sinh để đoạt giải nhất.

Tam Kỳ