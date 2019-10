Người mẫu Linh Rin yêu em chồng Hà Tăng

Hà NộiNgười mẫu Linh Rin và Phillip Nguyễn - em chồng diễn viên Hà Tăng - ra mắt bố mẹ người yêu ở sự kiện thời trang của gia đình anh.

Tối 9/10, lần đầu tiên em chồng diễn viên Tăng Thanh Hà xuất hiện công khai cùng bạn gái. Cả hai chụp ảnh bên bố mẹ của Phillip Nguyễn là doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên. Người mẫu Linh Rin chia sẻ trên mạng xã hội: "Thật là một buổi tối ý nghĩa và vô cùng ấm cúng với Linh, đặc biệt là khi có một người đồng hành điển trai đúng nghĩa. Phải cảm ơn bạn yêu vì ưu ái mình, để mình có tấm hình đẹp cùng hai sếp lớn".

Linh Rin và bạn trai thiếu gia lần đầu xuất hiện trước công chúng. Ảnh: LR.

Thời gian qua, cả hai thường xuyên chia sẻ những bức ảnh, video ghi lại khoảnh khắc thân mật bên nhau. Phillip Nguyễn từng xuống bếp nấu ăn cho bạn gái, đi du lịch Hàn Quốc cùng nhau, đưa cô đến các bữa tiệc của gia đình anh. Linh Rin từng nói về chuyện tình cảm với chàng thiếu gia: "Hiện tại, chúng tôi cùng chia sẻ với nhau nhiều điều. Không có từ ngữ nào phù hợp nhất để mô tả về mối quan hệ. Anh ấy là người đàn ông tôi ngưỡng mộ, trước đây và bây giờ vẫn thế". Người đẹp không muốn đề cập nhiều về tình cảm vì sợ "nói trước bước không qua".

Người mẫu bên bạn trai (trái) và vợ chồng cựu diễn viên Thủy Tiên. Ảnh: LR.

Linh Rin (Ngô Phương Linh) sinh năm 1993, là một trong những hot girl nổi tiếng ở Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, đóng phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online (2013) và Lời nói dối ngọt ngào (2016). Cô tham gia The Look Vietnam 2017 và là thành viên đội Phạm Hương. Cô vào đến top 4 chung cuộc, nhưng sau đó xin rút lui. Cô cao 1,67 m, là một trong những người mẫu ảnh đắt show ở Hà Nội.

Phillip Nguyễn năm nay 33 tuổi, là một trong những người thừa kế của tập đoàn gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Công ty của anh tổ chức nhiều sự kiện như Đường đua sắc màu (Color Me Run), đưa The Chainsmokers về biểu diễn ở TP HCM... Anh đã có vài cuộc tình với các người đẹp trong showbiz. Á hậu Hoàng My từng cho biết cô mất sáu lần mới thực sự chia tay Phillip.

