Lê Hà nhận quà cưới từ mẹ chồng. Người mẫu sinh năm 1993, cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 88-62-90 cm. Cô vào Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2014, top 4 The Face 2016. Cô từng có thời gian là người mẫu thuộc công ty Venus. Sau The Face, Lê Hà hạn chế hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng mới tham gia những sự kiện do bạn bè tổ chức.