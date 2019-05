Đến lễ trao giải âm nhạc, Cobie Smulders chọn một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2019 của Công Trí từng được ra mắt ở New York đầu tháng 2. Cô kết hợp đầm với sandals ánh bạc đồng điệu. Cobie Smulders sinh năm 1982 ở Canada. Diễn viên nổi tiếng với sitcom How I Met Your Mother, Jack Reacher và hàng loạt bom tấn của nhà Marvel như The Avengers, Captain America: Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron.