Vòng sơ khảo của cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2016 diễn ra tại TP HCM ngày 31/5. Sau thất bại tại The Face mùa thứ nhất, thí sinh chuyển giới Trần An Vi tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại Vietnam's Next Top Model.