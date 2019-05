Người Las Vegas vây kín hồ xem Celine Dion tái hiện cảnh 'Titanic'

Ca sĩ diễn vai Rose, hát "My Heart Will Go On" cùng người dẫn chương trình James Corden ở Mỹ.

Ngày 20/5, diva 51 tuổi tham gia thử thách hát karaoke trên ôtô trong chương trình Late Night Show của đài CBS. Ban đầu, Celine và MC James Corden ngồi trên xe, sau đó họ xuống du thuyền biểu diễn My Heart Will Go On. Hai người tái hiện cảnh phim nổi tiếng giữa Jack và Rose trong Titanic, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Celine Dion hát nhạc phim 'Titanic' giữa phố Las Vegas Màn trình diễn "My Heart Will Go On" tại đài phun nước Khách sạn Bellagio, Las Vegas.

Trong chương trình, Celine Dion biểu diễn các ca khúc nổi tiếng như It's All Coming Back to Me Now, I Drove All Night, Because You Loved Me và một sáng tác chưa đặt tên. Cô khiến người bạn diễn James Corden thích thú vì hát ca khúc trẻ em Baby Shark.

Bên cạnh việc ca hát, Celine nhận thử thách tặng các đôi giày yêu thích cho người lạ mặt trên đường. Ca sĩ chia sẻ cô sở hữu khoảng 10.000 đôi giày và rất yêu quý chúng. Celine xây một ngôi nhà tại Las Vegas chỉ để chứa bộ sưu tập giày. Cô nói rất đau lòng khi tham gia thử thách và cho đi "những đứa con thân yêu".

Celine Dion hát Baby Shark Celine Dion hát "Baby Shark" trong thử thách Karaoke Pool.

Trên kênh Youtube của chương trình, khán giả thích thú với sự xuất hiện của Celine. "Thật khó để biết rằng Celine đang hát trực tiếp vì nghe hoàn hảo như bản thu vậy" - khán giả bình luận. Một người khác chia sẻ: "Không ngờ Celine ngoài đời thật thân thiện và hài hước. Tôi thật ghen tỵ với những người bạn được ở bên cạnh cô ấy".

My Heart Will Go On là ca khúc chủ đề của phim Titanic (năm 1997). Trong tác phẩm điện ảnh kinh điển, đoạn nhạc dạo của bài hát vang lên lần đầu giữa cuộc trò chuyện trên mũi tàu của hai nhân vật chính. Cảnh quay là nút thắt quan trọng của mạch phim, khi tiểu thư Rose (Kate Winslet đóng) bắt đầu yêu gã lang thang Jack (Leonardo DiCaprio đóng). Hai người trao nhau nụ hôn đầu ngay sau đó đánh dấu tình yêu của cả hai.

Rose (Kate Winslet đóng) và Jack (Leonardo DiCaprio đóng) trong cảnh phim kinh điển. Ảnh: 20th Century Fox.

Thử thách Karaoke Pool là một phần nổi tiếng trong chương trình The Late Show của đài CBS. Sau chương trình, Celine cũng sẽ kết thúc chuỗi show diễn thường xuyên tại Las Vegas. Cô chuẩn bị thu âm album mới Courage, dự kiến ra mắt vào tháng 11. Diva cũng lên lịch lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm nay.

Đạt Phan