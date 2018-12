Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân quyền tới vai diễn Lý Tiểu Long

Từ năm 2003, anh bắt đầu đảm nhận các vai diễn phụ trong nhiều phim điện ảnh như "House of Fury", "Enter the Phoenix", "New Police Story" hay "The Twins Effect". Làm việc tận tụy và trách nhiệm, Doãn Long nhận được nhiều khen ngợi của các đạo diễn và tiền bối trong ngành. Ảnh: Ngũ Doãn Long thuở đóng vai phụ.