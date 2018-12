Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1,83 m với số đo ba vòng 103-73-96 cm. Trước khi trở thành người mẫu, anh từng là vận động viên kick-boxing, đoạt huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải vàng và giải "Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất" tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ "Best Evening Suit" tại Best model of the world 2011.