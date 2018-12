'Ngọc nữ' Nhật Bản sụp đổ hình ảnh vì cặp kè người có vợ

Minh tinh Nhật Bản lộ ảnh dan díu người có vợ / Sao châu Á - người ngồi tù, kẻ giải nghệ vì bê bối tình dục

Theo Shukan Bunshun, công ty quản lý của Yumiko Takahashi gần đây chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên do cô vướng scandal dan díu đàn ông có vợ. Ba tháng qua cô không có việc làm. Nhà đài cắt bỏ hình ảnh của cô trong các chương trình truyền hình quay trước đó.

Diễn viên Yumiko Takahashi.

Theo nguồn tin, một đạo diễn có ý định dựng câu chuyện của Yumiko Takahashi thành phim, mời cô đóng chính, trong đó có cảnh lõa lồ. Hai bên đang đàm phán hợp đồng. Một người thuộc giới giải trí nhận định trong tình trạng thất nghiệp, Yumiko có khả năng nhận dự án này.

* Giọng ca của Yumiko Takahashi

Yumiko Takahashi

Hồi tháng 3, Yumiko Takahashi lộ loạt ảnh uống rượu cùng doanh nhân B ở quán bar. Sau đó hai người vào khách sạn và ở lại cho tới trưa hôm sau. Vợ của doanh nhân này khẳng định Yumiko Takahashi là lý do B đòi ly dị cô. Lúc đó, đại diện công ty quản lý của Yumiko Takahashi thừa nhận việc cô "qua lại" với doanh nhân B. Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi khán giả, giải thích cô không còn lý trí trong mối quan hệ với người đàn ông có vợ. Theo Excite, nhiều người chỉ trích nữ diễn viên và ủng hộ vợ của doanh nhân B đòi quyền lợi.

Yumiko Takahashi thời xuân sắc.

Yumiko Takahashi sinh năm 1974, gia nhập làng giải trí Nhật Bản năm 1989. Theo Ettoday, đỉnh cao sự nghiệp của Yumiko Takahashi vào giữa thập niên 1990, cô được mệnh danh là "ngọc nữ" vì hình ảnh trong sáng. Yumiko đóng khoảng 30 phim điện ảnh, truyền hình, trong đó có Good Love, Will You Marry Me, My Little Lover...

* Vẻ đẹp thời trẻ của Yumiko Takahashi

Như Anh