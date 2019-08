Ngoại truyện 'Về nhà đi con' gây cười vì Ánh Dương bị nghi đồng tính

Khán giả nhận xét ngoại truyện "Về nhà đi con" nhiều chất hài hơn mạch chính với cảnh Dương bị cô gái lạ cưỡng hôn.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Tập đầu của phim ra mắt tối 13/8 trên nền tảng trực tuyến của VTV. Lúc này, Quốc (Tuấn Tú), Vũ (Quốc Trường) đưa gia đình ông Sơn (Trung Anh) đến nghỉ dưỡng tại một khu resort.

Em út Ánh Dương (Bảo Hân) bị một cô gái (Lena đóng) theo đuổi trong chuyến đi. Dù bị từ chối nhiều lần, cô gái này bày tỏ tình cảm thẳng thừng, nói sẽ không buông bỏ Dương và thậm chí cưỡng hôn cô. Ông Sơn và chị cả Huệ (Thu Quỳnh) đều khó xử khi biết chuyện này.

Cảnh phim ngoại truyện Về nhà đi con Cảnh phim tập đầu "Về nhà đi con" ngoại truyện.

Ở một diễn biến khác, Vũ cố tình chọn nơi này để tiện theo dõi Thư (Bảo Thanh) - người vợ đang đi họp lớp tại đây. Anh ghen khi thấy cô thân thiết cùng bạn trai cũ tên Quân (Mạnh Quân).

Khác phong cách thiên về bi kịch, xúc động của mạch chính, ngoại truyện Về nhà đi con nhiều yếu tố hài. Trên fanpage, nhiều khán giả nói thích một số cảnh tập đầu, như lúc Vũ nhìn trộm Thư chơi trò chơi với Quân ở bể bơi hay lúc ông Sơn thấy nụ hôn của con gái với bạn đồng giới. Biểu cảm của diễn viên Trung Anh ở đoạn này được nhiều người chụp lại và chia sẻ trên fanpage.

Nhân vật Quân cũng gây ấn tượng với vẻ lanh lợi, các câu nói hoạt ngôn khi tán tỉnh Thư. Khán giả nhận xét diễn viên Mạnh Quân chuyển biến phong cách so với vai gã nghiện Kiên trong Quỳnh Búp Bê (2018).

Biểu cảm của diễn viên Trung Anh trong cảnh phát hiện con gái hôn người đồng giới.

Tuy nhiên, do là phần quay thêm (thực hiện ngoài lịch quay chính), các diễn viên có tạo hình không đồng nhất bản gốc. Nhiều khán giả chia sẻ các điểm khác biệt trên fanpage như kiểu tóc của Vũ, phong cách của Huệ. Người dùng có nickname Ly Trịnh Lê nhận định cách nói chuyện, trang điểm của Thu Quỳnh giống nhân vật My Sói (do cô đóng trong Quỳnh Búp Bê) hơn là Huệ - bình luận được nhiều người tán đồng.

Ngày 12/8, Về nhà đi con kết thúc ở tập 85 với tình tiết Vũ - Thư tái hợp. Tuy nhiên, nhiều tuyến còn bỏ ngỏ như tình yêu của Quốc và Huệ, số phận nhân vật Khải (chồng cũ Huệ), cô Xuyến (người có tình cảm với ông Sơn). Bốn tập còn lại của loạt ngoại truyện sẽ chiếu từ ngày 14 đến ngày 17/8.

Ân Nguyễn