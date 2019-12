Ngô Thanh Vân kêu gọi quyên góp hơn 14 tỷ đồng

TP HCMĐạo diễn Ngô Thanh Vân và êkíp "Vết sẹo cuộc đời" kêu gọi hơn 629 nghìn USD từ việc đấu giá để mổ tim miễn phí cho trẻ em.

Ngô Thanh Vân cho biết 629.769 USD (khoảng 14 tỷ 569 triệu đồng) là số tiền kỷ lục cô đạt được sau chín lần tổ chức chương trình thiện nguyện Scar of life. Trong sự kiện gala tối 30/11, Ngô Thanh Vân đã khóc vì hạnh phúc khi vượt mục tiêu kêu gọi quyên góp.

Ngô Thanh Vân (thứ hai từ phải sang) cùng các cộng sự kêu gọi quyên góp hơn 629 nghìn USD "Vết sẹo cuộc đời 9". Ảnh: Studio68.

"Một hành trình dài đến chín năm qua. Cứ mỗi một em được cứu là một niềm hy vọng của sự tử tế và lòng từ bi của con người chúng ta. 1.840 em trong suốt tám năm qua và 527 em của đêm qua sẽ được hồi sinh trở lại", cô cho biết. Trước đó, êkíp đặt mục tiêu chương trình năm nay sẽ cứu hơn 350 trẻ.

Sự kiện còn công chiếu phim ngắn Máy bay giấy do Jun Phạm - học trò Ngô Thanh Vân - đạo diễn. Phim kể về hai em bé ở miền quê nghèo, cùng mắc bệnh tim. Do chỉ một trong hai được cứu sống, người anh đã nhường cơ hội cho người em rồi qua đời. Khi lớn lên, người em thay anh thực hiện ước mơ thành bác sĩ để cứu các trẻ nghèo. Ca khúc chủ đề của phim - Nếu một mai tôi bay lên trời (Hứa Kim Tuyền sáng tác) - do Trúc Nhân thể hiện.

Ngô Thanh Vân nói êkíp chọn thông điệp năm nay là "máy bay giấy" để gửi gắm ước mơ của các trẻ em bị tim. "Người ta tin rằng nếu chiếc máy bay giấy ở trên không trung hơn 10 giây, điều ước của người thả nó sẽ thành sự thật. Tôi mong cộng đồng hãy góp sức để tạo thành những ngọn gió của tình thương, chắp cánh cho máy bay của các em được bay xa", chị nói.

Trailer phim ngắn "Máy bay giấy" Trailer phim ngắn "Máy bay giấy". Video: Studio68.

Trong chương trình, khoảng 300 khách gồm nghệ sĩ, doanh nhân trong và ngoài nước đã đấu giá các vật phẩm gồm 70 bức tranh quý, vật phẩm chế tác tinh xảo, rượu hiếm, voucher nghỉ dưỡng...

Vết sẹo cuộc đời được tổ chức mỗi năm một lần, bắt đầu từ năm 2010. Đến nay, dự án giúp 1.840 em bé bị tim bẩm sinh, thu hút hàng nghìn nhà hảo tâm là các doanh nhân, nghệ sĩ trong và ngoài nước. Năm 2018, chương trình quyên góp được gần 10 tỷ đồng.

Tam Kỳ