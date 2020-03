Ngô Thanh Vân dời 'Trạng Tí' đến Tết 2021

"Trạng Tí" của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân chiếu Tết Nguyên đán 2021, thay vì tháng 5 năm nay.

Cô cho biết dời ngày chiếu phim để khán giả an tâm, đảm bảo sức khỏe trong tình hình Covid-19. Đến ngày 13/3, Việt Nam có 44 người nhiễm và 268 người đang bị cách ly do có nguy cơ.

Dịp khởi chiếu mới của Trạng Tí là ngày 12/2/2021 - tức mùng Một Tết Tân Sửu. Phim Thanh Sói (cũng thuộc hãng của Ngô Thanh Vân) vốn dự kiến chiếu ngày này được dời lại chờ xác định ngày.

Trạng Tí Trailer Trailer "Trạng Tí".

Trạng Tí do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, được chuyển thể từ truyện tranh Thần đồng đất Việt, xoay quanh cậu bé thông minh Tí (Hữu Khang đóng). Cùng các bạn Sửu, Dần, Mẹo, cậu nhiều lần giúp triều đình thoát khỏi các tình huống nguy hiểm, chống lại ngoại bang. Theo Ngô Thanh Vân, dự án có kinh phí lớn nhất của hãng cô từ trước đến nay, ghi hình trải dài ở nhiều tỉnh.

Trạng Tí là phim Việt thứ hai dời lịch chiếu do Covid-19, sau Bí mật của gió (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình). Từ khi Việt Nam có đợt nhiễm mới, hoạt động rạp chiếu kém nhộn nhịp. Buổi ra mắt phim Bloodshot (Vin Diesel đóng chính) ngày 10/3 ở TP HCM có ít người xem hơn thường lệ. Với việc nhiều bom tấn như Mulan, No Time to Die và Fast & Furious 9 đã dời lịch, rạp chiếu nhiều khả năng gặp khó trong hai tháng tới.

Ân Nguyễn