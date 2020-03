Ngày ấy - bây giờ của tứ ca Ngẫu nhiên

Thành lập năm 1999, tứ ca Ngẫu nhiên gồm Trương Ngọc Ánh (trái), Trịnh Kim Chi (giữa, hàng dưới), Chung Vũ Thanh Uyên (phải) và Minh Anh (hàng trên). Họ được xem là nhóm nhạc nữ "chân dài" đầu tiên ở Việt Nam, do các thành viên đều xuất thân từ nghề mẫu, hoặc bước ra từ các cuộc thi nhan sắc. Tên nhóm do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt, lấy theo tên một bài hát của ông. Họ chủ yếu theo đuổi dòng nhạc dance, cover các bài nhạc ngoại lời Việt như "Baby one more time" (Britney Spears), "Let's get loud" (Jennifer Lopez)... Nhóm từng trình diễn ở sân khấu Duyên dáng Việt Nam cùng cố ca sĩ Minh Thuận. Năm 2001, Thanh Uyên rời nhóm, Ngô Thanh Vân được kết nạp, nhóm hoạt động thêm vài năm rồi tan rã.