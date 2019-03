Ngày ấy - bây giờ của những 'nàng thơ' series phim bốn mùa Hàn Quốc

"Trái tim mùa thu" (Autumn in my heart) là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Song Hye Kyo. Khi được mời đóng nữ chính, cô mới 19 tuổi. Vai Eun Suh của cô có nét đẹp mong manh và đôi mắt đượm buồn. Không chỉ trải qua thời thơ ấu bị tráo đổi thân phận, Eun Suh còn mắc bệnh máu trắng và có mối tình bất hạnh với anh nuôi - nhân vật do Song Seung Hun đóng. Cái chết của cặp nhân vật chính khiến người xem tiếc nuối suốt thời gian dài. Song Hye Kyo nhận nhiều giải thưởng về diễn xuất nhờ vai diễn này.