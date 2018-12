Natalie Portman mặc áo corset lên bìa tạp chí

Natalie Portman là một trong những diễn viên ủng hộ mạnh mẽ hai phong trào "Time's Up" và "Me Too", ủng hộ những nạn nhân bị lạm dụng tình dục lên tiếng. Khi lên sân khấu Quả Cầu Vàng công bố hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" hồi tháng 1, cô mỉa mai: "Và đây toàn là những đề cử dành cho nam giới" - ám chỉ phân biệt về giới ở Hollywood vẫn quá nhiều.