Năm phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 8

Christopher Robin

Ngày khởi chiếu: 3/8

Thể loại: Hài - Phiêu lưu

Trailer Christopher Robin

Phim do Marc Forster đạo diễn, là câu chuyện hư cấu lấy cảm hứng từ cuốn sách Winnie-the-Pooh của A. A. Milne. Nhân vật chính của phim là Christopher Robin (Ewan McGregor đóng) - bạn thân của chú gấu Winnie-the-Pooh trong sách. Lúc này, Robin đã lớn lên, trở thành một doanh nhân nhưng đánh mất khả năng tưởng tượng của mình. Chú gấu Pooh cùng những người bạn quay lại với Robin để giúp anh trong cuộc sống.

Mirai (Mirai: Em gái đến từ tương lai)

Ngày khởi chiếu: 3/8

Thể loại: Tâm lý - Phiêu lưu

Mirai (Mirai: Em gái đến từ tương lai)

Kun là cậu bé bốn tuổi có tuổi thơ hoàn hảo cho đến khi em gái - Mirai - được sinh ra. Khi cha mẹ dành tình thương cho cô bé, Kun trở nên ghen tỵ và thu mình lại. Tình cờ, cậu bước vào một ngôi vườn thần kỳ và gặp Mirai phiên bản tương lai. Họ có những chuyến phiêu lưu qua cõi kỳ diệu và cậu bé dần trưởng thành hơn. Tác phẩm do Mamoru Hosoda đạo diễn, ra mắt ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi tháng 5 trước khi công chiếu ở nhiều nước trên thế giới.

The Darkest Minds (Trí lực siêu phàm)

Ngày khởi chiếu: 3/8

Thể loại: Hành động - Khoa học viễn tưởng

Trailer The Darkest Minds (Trí lực siêu phàm)

Ở tương lai, một trận dịch lớn sát hại 98% người dưới 20 tuổi, còn 2% còn sống bộc lộ những năng lực siêu phàm. Họ bị chính phủ xem là mối hiểm họa và phải sống trong các trại tập trung. Trong số này có cô bé Ruby (Amandla Stenberg đóng) - người phát triển sức mạnh chưa từng thấy trước đây. Cô trốn khỏi trại, nhập bọn cùng các đứa trẻ khác và đi tìm nơi trú thân cho những người như họ. The Darkest Minds được dựa trên tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Alexandra Bracken.

The Spy Who Dumped Me (Bạn trai cũ tôi là điệp viên)

Ngày khởi chiếu: 3/8

Thể loại: Hành động - Hài

The Spy Who Dumped Me pha trộn chất hài và hành động

Audrey (Mila Kunis đóng) và Morgan (Kate McKinnon đóng) là hai người bạn ở tuổi 30 đang đi du lịch ở châu Âu. Hành trình của họ đảo lộn khi bạn trai cũ của Audrey xuất hiện và tiết lộ mình là đặc vụ CIA. Hai cô gái bỗng bị nhóm sát thủ tấn công và vướng vào một âm mưu khủng bố quốc tế. Họ vừa chạy trốn vừa phải điều tra vụ việc trong hành trình xuyên châu Âu. Tác phẩm do Susanna Fogel đạo diễn, được ghi hình ở Budapest (Hungary).

Trường học bá vương

Ngày khởi chiếu: 3/8

Thể loại: Hành động - Hài

Trailer Trường học bá vương

Tác phẩm do đạo diễn trẻ Duy Joseph thực hiện, kể về Diệp (Nhan Phúc Vinh đóng) - một sát thủ bị truy sát và phẫu thuật hoán đổi thân xác với một nam sinh. Từ đó, anh phải sống với vỏ bọc mới trong trường học với nhiều gương mặt cá tính. Khi Diệp bắt đầu có sự gắn bó với những người bạn mới, cả trường phải đối mặt một tình huống nguy hiểm.

Along With the Gods: The Last 49 Days (Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng)

Ngày khởi chiếu: 10/8

Thể loại: Kỳ ảo - Hành động

Trailer Along with the Gods 2

Tác phẩm là phần hai của Along With the Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới) chiếu đầu năm nay. Phim do Kim Yong Hwa đạo diễn, chuyển thể từ truyện tranh của Joo Ho Min. Trong phần hai, các vệ thần sẽ đưa Kim Soo Hong (Kim Dong Wook đóng) qua các tầng địa ngục. Còn vị thần nhà (Ma Dong Seok đóng) sẽ khôi phục ký ức của các vệ thần hồi 1.000 năm trước, qua đó hé lộ quá khứ nhiều bí ẩn của họ.

The Little Witch (Cô phù thủy nhỏ)

Ngày khởi chiếu: 10/8

Thể loại: Phiêu lưu - Kỳ ảo

Trailer The Little Witch (Cô phù thủy nhỏ)

Cô phù thủy nhỏ muốn tham gia vũ hội ở núi Brocken cùng các phù thủy khác nhưng chưa đủ tuổi. Không nén được tò mò, cô lẻn vào đêm hội và không may bị bắt. Để được công nhận là phù thủy trưởng thành, cô phải học 7.892 bùa chú trong một năm, đồng thời vượt qua hàng loạt thử thách do phù thủy già độc ác Rumpumpel tạo ra. Tác phẩm Đức được chuyển thể từ tiểu thuyết Die kleine Hexe của nhà văn Otfried Preussler.

The Meg (Cá mập siêu bạo chúa)

Ngày khởi chiếu: 10/8

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Quái vật biển sâu gieo rắc kinh hoàng trong The Meg

Tác phẩm do Jon Turteltaub đạo diễn, chuyển thể từ sách Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten. Một đoàn tàu thám hiểm tiến vào Mariana - khu đáy biển sâu nhất Trái đất. Họ bị mắc kẹt dưới đáy Thái Bình Dương, đối mặt với hiểm họa đến từ cá mập bạo chúa khổng lồ Megalodon. Một nhóm chuyên gia gồm thợ lặn Jonas Taylor (Jason Statham đóng), nhà đại dương học Minway (Winston Chao đóng) và cháu gái ông - Suyin (Lý Băng Băng đóng) được tập hợp để đến giải cứu tàu.

Tìm vợ cho bà

Ngày khởi chiếu: 10/8

Thể loại: Tình cảm - Hài

S.T đóng cặp Jang Mi trong Tìm vợ cho bà

Long (S.T đóng) là một công tử nhà giàu, hào hoa nhưng không muốn ràng buộc. Tuy nhiên, nếu muốn hưởng gia tài kếch sù của bà nội, anh buộc phải có vợ vào sinh nhật tuổi 25. Long lên kế hoạch tỉ mỉ để qua mặt bà nội bằng cách hợp tác với Linh (Jang Mi) - một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn biến phức tạp ngoài dự tính của anh. Phim do Tín Lương đạo diễn, là bản remake từ phim Bride for Rent của Philippines.

Alpha (Alpha: Người thủ lĩnh)

Ngày khởi chiếu: 17/8

Thể loại: Sử thi - Phiêu lưu

Trailer Alpha (Alpha: Người thủ lĩnh)

Alpha là dự án nhiều tham vọng do Albert Hughes đạo diễn và đồng viết kịch bản. Phim lấy bối cảnh châu Âu 20.000 năm trước khi loài người đang sống theo tổ chức sơ khai. Trong một chuyến săn bò rừng, một chàng trai trẻ (Kodi Smit-McPhee đóng) bị lạc và phải tìm đường về nhà. Trong hành trình, cậu đánh bạn với một chú sói, bắt đầu mối quan hệ đầu tiên giữa loài người và chó.

Detective Conan: Zero the Enforcer (Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp Zero)

Ngày khởi chiếu: 17/8

Thể loại: Ly kỳ - Hành động

Detective Conan: Zero the Enforcer (Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp Zero)

Tác phẩm là phim hoạt hình thứ 22 dựa trên bộ truyện tranh về Conan của Gosho Aoyama. Một khu resort và tổ hợp được xây dựng ở vịnh Tokyo, chuẩn bị trở thành địa điểm tổ chức một hội nghị quan trọng. Vài ngày trước khi sự kiện khai mạc, một vụ nổ diễn ra và các dấu vân tay ở hiện trường trùng khớp với của thám tử Kogoro Mori. Conan bắt đầu điều tra và phát hiện nhiều đầu mối liên quan đến Tooru Amuro - đặc vụ đang hoạt động ngầm trong tổ chức Áo Đen.

Detective Dee: The Four Heavenly Kings (Địch Nhân Kiệt: Tứ đại thiên vương)

Ngày khởi chiếu: 17/8

Thể loại: Hành động - Ly kỳ

Trailer Detective Dee: The Four Heavenly Kings (Địch Nhân Kiệt: Tứ đại thiên vương)

Tác phẩm do Từ Khắc đạo diễn là phần ba trong loạt phim về Địch Nhân Kiệt - nhân vật lịch sử đời Đường và thời nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Câu chuyện khai thác ông theo hướng trinh thám xen lẫn yếu tố kỳ ảo. Ở phần này, Địch Nhân Kiệt (Triệu Hựu Đình đóng) lên nắm quyền Đại Lý Tự và được trao một cây chùy của tiên vương, đe dọa quyền lực Võ Tắc Thiên (Lưu Gia Linh đóng). Bà sai Úy Trì Chân Kim (Phùng Thiệu Phong đóng) lập một nhóm pháp sư để đối phó ông. Cùng lúc, những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong thành Lạc Dương.

Down a Dark Hall (Hành lang bí ẩn)

Ngày khởi chiếu: 17/8

Thể loại: Kinh dị

Trailer Down a Dark Hall (Hành lang bí ẩn)

Tác phẩm do Rodrigo Cortés đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Lois Duncan. Kit Gordy (AnnaSophia Robb đóng) là cô gái có tính tình khó chịu, bị mẹ gửi đến ngôi trường Blackwood bí ẩn. Ở đây, cô gặp bà hiệu trưởng lập dị Duret (Uma Thurman đóng) cùng bốn nữ sinh khác, đều là những người có vấn đề trong quá khứ. Họ thám hiểm một hành lang bí ẩn và phát hiện ra trong ngôi trường có một thế lực siêu nhiên cổ xưa.

Furious (Đế chế bất diệt)

Ngày khởi chiếu: 17/8

Thể loại: Hành động - Tiểu sử

Trailer Furious (Đế chế bất diệt)

Tác phẩm là phim điện ảnh Nga, tôn vinh người hùng dân tộc Evpaty Kolovrat sống vào thế kỷ 13. Lúc này, nước Nga chưa thành hình mà chỉ gồm các công quốc nhỏ. Dưới sự chỉ huy của Bạt Đô (cháu Thành Cát Tư Hãn), quân Mông Cổ tiến về phía tây và phá hủy nhiều thành phố trên đất Nga, bao gồm Ryazan. Để trả thù, Evpaty Kolovrat chỉ huy một đạo quân nhỏ, tấn công người Mông Cổ và khiến thế lực hùng mạnh bậc nhất trong lịch sử thế giới phải nể phục lòng quả cảm của mình.

Ân Nguyễn