Nam Em giảm 12 kg để đóng cảnh 'nóng'

Ca sĩ vào vai chính trong web-drama tự đầu tư sau thời gian ngừng hoạt động vì bị stress, tăng cân.

Nam Em giới thiệu dự án Anh muốn quên em không, dài ba tập chiều 5/7 tại TP HCM. Cô đóng vai An, bác sĩ thực tập yêu Hào Khang - một đồng nghiệp điển trai, thành đạt (Thuận Nguyễn đóng). Cô trao trọn tình yêu cho anh nhưng sau đó phát hiện Khang yêu người khác là con gái viện trưởng. Khi biết tin, An ngất xỉu và nghĩ đến việc tự tử. Tập một khép lại với cảnh An bất ngờ xuất hiện trong đám cưới Hào Khang 3 năm sau.

Nam Em đóng cảnh 'nóng' sau khi giảm 12 kg Trích tập một "Anh muốn quên em không".

Để đóng cảnh ân ái trong phim, Nam Em phải giảm 12 kg. Trước đó, cô tăng cân không kiểm soát, có lúc chạm mốc 63 kg vì bị stress trong công việc. Người tròn trịa, mất phom dáng, cô tự ti, hạn chế xuất hiện. "Tăng cân giống như một nỗi ám ảnh, tôi càng cố giảm thì số ký càng khó khống chế. Bế tắc, tôi quyết định ngưng công việc một thời gian", cô kể. Gần đây, Nam Em trở lại 50 kg nhờ tìm đến yoga, học cách hít - thở thả lỏng để giảm bớt áp lực.

Nam Em hợp tác với diễn viên Nam Thư trong dự án này. Ba tập phim được hoàn thành trong năm ngày quay. Cô cũng ra mắt ca khúc mới cùng tên, được sử dụng trong phim.

Nam Em trong buổi ra mắt phim hôm 5/7.

Nam Em sinh năm 1996 ở Tiền Giang, là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2012. Năm 2016, Nam Em tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất tại Philippines và vào top 8. Ngoài làm mẫu, đóng phim, cô còn đi hát với nhiều ca khúc như Anh có đang lắng nghe, Cùng anh đi xa...

Tam Kỳ