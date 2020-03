Gia đình So Ji Hyun - In Kyo Jin

Chiều 15/3, So Yi Hyun thu hút sự chú ý của fan khi đăng video hai con chơi đùa cùng bố. Nhiều khán giả bày tỏ thích thú với biểu cảm bất đắc dĩ của In Kyo Jin khi tạo dáng theo yêu cầu của bé Ha Eun và So Eun. Fan bình luận: "In Kyo Jin là người đàn ông lý tưởng, yêu vợ, chiều con", "Tôi rất thích xem các video vui nhộn của gia đình họ, tổ ấm luôn ngập tiếng cười"...