Mỹ nhân '40 tuổi vẫn còn gin' từng mất vai bạn gái Người Nhện vì quá già

Elizabeth Banks mới đây tiết lộ với Glamour lần trượt vai bạn gái Người Nhện của Tobey Maguire khi ứng tuyển cho phim Spider-Man năm 2002 hồi cô 28 tuổi.

Elizabeth Banks chia sẻ cô mất vai bạn gái Người Nhện hồi 28 tuổi vì già hơn Tobey Maguire 18 tháng tuổi.

Nữ diễn viên kể: "Tôi đến diễn thử vai Mary-Jane Watson trong tập Người Nhện đầu tiên, đóng cùng Tobey Maguire. Tobey và tôi về cơ bản cùng tuổi nhưng sau đó đạo diễn Sam Raimi bảo rằng tôi quá già để đóng cặp với anh ấy". Nữ diễn viên già hơn nam chính 18 tháng (một tuổi rưỡi). Vai diễn sau đó về tay Kirsten Dunst - nữ diễn viên lúc đó 18 tuổi khi dự án ghi hình.

Cuối cùng, Elizabeth Banks nhận được vai Betty Brant - thư ký nhân vật tổng biên tập J Jonah Jameson trong phim. Cô diễn vai này cùng J.K. Simmons trong ba phần Spider-Man cho tới năm 2008.

Sau Spider-Man, Elizabeth Banks tham gia dự án phim hài hước The 40-Year-Old Virgin (40 tuổi vẫn còn gin) đóng chung Steve Carell. Nữ diễn viên sau đó xác lập sự nghiệp diễn hài trong tác tác phẩm Zack and Miri Make a Porno, Our Idiot Brother, What to Expect When You’re Expecting và Pitch Perfect. Loạt bom tấn gần đây nhất cô tham gia là The Hunger Games.

Kirsten Dunst được vai Mary Jane khi mới 18 tuổi.

Năm ngoái, Banks lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn với dự án Pitch Perfect 2. Phim 29 triệu USD ngân sách thu về 287 triệu USD. Bà mẹ hai con đang chuẩn bị cho dự án siêu anh hùng Power Rangers - dự kiến ra mắt năm 2017.

Vũ Văn Việt