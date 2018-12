Mỹ Linh hát về đam mê của người trẻ trong MV

Mỹ Linh giới thiệu 'Chat với Mozart 2' tại lễ hội âm nhạc / Mỹ Linh: 'Gặp ban nhạc Anh Em là việc tôi làm đúng nhất đời'

Bài ca tự do trích từ album Chat với Mozart 2, Mỹ Linh viết lời Việt, nhạc sĩ Anh Quân phối khí. Bản gốc là ca khúc Land of Love and Glory, do Edward Elgar soạn năm 1902. Ca khúc sử dụng nhiều chất nhạc khác nhau, từ bán cổ điển đến Hip hop, Funky và Jazz. Rapper Hà Lê song ca với Mỹ Linh.

Mỹ Linh - Bài ca tự do

MV Bài ca tự do được xây dựng theo phong cách urban dance - tập hợp nhiều điệu nhảy đường phố ngẫu hứng. Các nghệ sĩ khách mời thể hiện cá tính qua vũ đạo. Ca sĩ bày tỏ khi làm việc với người trẻ, chị cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, tươi mới dâng trào.

Một trong số khách mời của MV là Sevinch - thí sinh người Việt lai Uzbekistan - từng tham gia chương trình X-Factor 2014. Bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, Sevinch vẫn theo con đường nghệ thuật và giành được học bổng ngành nhạc kịch từ Lãnh sự quán Mỹ. Phi Hải - thí sinh So you think you can dance 2016 - nhận nuôi ba trẻ mồ côi. Anh chật vật mưu sinh để theo đuổi đam mê. Cường độ làm việc cao khiến Hải bị thoái hóa đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, anh vẫn không từ bỏ ước mơ.

Ca sĩ Mỹ Linh và ông xã Anh Quân.

Album Chat với Mozart 2 phát hành đầu năm nay, tiếp nối Chat với Mozart 1, ra đời năm 2005. Album mới của Mỹ Linh gồm chín ca khúc nhạc cổ điển được viết lời Việt, do Anh Quân, Huy Tuấn và nhạc sĩ trẻ Thanh Bình phối khí. Êkíp sử dụng các bản giao hưởng của nhóm tác giả ở cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 như Franz Liszt, Anton Rubinstein, Edward Elgar... Album mang màu sắc Blue Jazz hiện đại.

Song song với việc quảng bá album, diva thực hiện liveshow xuyên Việt Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian. Chuỗi chương trình sẽ gợi nhớ những dấu mốc đẹp trong sự nghiệp của cô. Ban nhạc Anh Em của nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn đồng hành với Mỹ Linh trong dự án.

Hà Thu