MV 'Take on me' cán mốc một tỷ lượt xem

"Take on me" - nhạc phẩm kinh điển của nhóm A-ha - đạt một tỷ lượt truy cập trên Youtube sau 36 năm ra đời.

Variety ngày 19/2 đưa tin Take on me là nhạc phẩm thứ hai thuộc thập niên 1980 gia nhập nhóm MV một tỷ lượt xem, sau Sweet Child O' Mine của ban nhạc rock Guns N' Roses. Nhóm nhạc A-ha nói trên Twitter: "Chúng tôi không thể làm được điều này nếu thiếu các bạn - khán giả". Nhóm chuẩn bị tung ra mẫu áo thun mới để kỷ niệm sự kiện. Theo Youtube, từ đầu năm đến nay, mỗi ngày, video đạt trung bình 480 nghìn lượt xem.

MV 'Take on me' - A-ha MV 'Take on me' của nhóm A-ha. Video: Youtube.

MV được thực hiện bằng hình thức song song giữa hội họa và cảnh thật (live action). Giọng ca của nhóm - Morten Harket - hóa thân thành chàng trai kéo người đẹp bước vào thế giới phiêu lưu của truyện tranh.

Ca khúc ra đời năm 1984, trở thành đĩa đơn duy nhất của nhóm A-ha từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. Năm 1986, ca khúc nhận sáu giải MTV Music Awards và được đề cử ở hạng mục video nhạc pop/rock của giải American Music Awards.

Bài hát còn đạt vị trí quán quân ở nhiều nước như Australia, Canada, Áo, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Đức... và đứng hạng hai tại Anh. Ca khúc bán được hơn bảy triệu bản trên thế giới, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Năm 2018, ca khúc được sử dụng trong phim hài - hành động Deadpool 2. Bài hát được bình chọn là ca khúc của năm 2018 tại Hollywood.

Nhóm nhạc A-ha. Từ trái qua: Magne Furuholmen, Morten Harket, Paul Waaktaar-Savoy. Ảnh: Billboard.

A-ha thành lập ở Na Uy vào năm 1982. Nhóm gồm ba thành viên: Morten Harket (ca sĩ chính), Magne Furuholmen, Paul Waaktaar-Savoy. Album đầu tay của họ - Hunting High and Low - đạt thành công lớn với những bài như Take on me, The sun always shines on TV... Nhóm được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Grammy năm 1986. Đến nay, nhóm phát hành 10 album với khoảng 55 triệu đĩa được bán ra.

Tam Kỳ (theo CNN)