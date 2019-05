MV của BTS cán mốc 100 triệu lượt nghe nhanh nhất thế giới

MV "Boy with luv" chỉ mất 37 giờ 38 phút để đạt 100 triệu lượt, trong khi kỷ lục cũ thuộc về Black Pink với 62 giờ 15 phút.

MV mới của BTS 'xô đổ' kỷ lục thế giới về lượt nghe

Vào 7h38 phút ngày 14/4 (giờ Seoul, tức 5h38 phút giờ Hà Nội), MV Boy with luv (thuộc album Map of the Soul: Persona) đã phá vỡ kỷ lục Youtube mọi thời khi đạt 100 triệu lượt nghe trong 37 giờ 38 phút (tức một ngày, 13 giờ và 38 phút). Đến 9h25 (giờ Hà Nội), ca khúc đạt hơn 104,9 triệu lượt xem và 7,3 triệu lượt thích. Soompi và truyền thông Hàn cho rằng những thông số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong hôm nay.

Kỷ lục trước đó được thiết lập bởi Black Pink với MV Kill this love. Bốn cô gái nhóm nhạc Hàn đạt 100 triệu lượt nghe trong 62 giờ 15 phút (tức hai ngày, 14 giờ và 15 phút). MV Gentleman của PSY và Thank U, Next của Ariana Grande mất lần lượt 80 và 82 giờ mới đạt thành tích này.

Các thông số lượt nghe và thích của MV "Boy with luv" hiển thị trên Youtube vào 9h25 ngày 14/4 (giờ Hà Nội).

Bảy chàng trai BTS cũng trở thành nhóm có MV cán mốc 10 triệu, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 triệu lượt xem nhanh nhất trên Youtube. Sau 24 giờ, MV đạt kỷ lục hơn 78 triệu lượt và là nhóm nhạc đầu tiên có MV đạt hơn 6,6 triệu lượt thích trên Youtube chỉ sau một ngày phát hành. Tại Mỹ và nhiều quốc gia, MV này vẫn đang xếp vị trí số một về độ thịnh hành. Nhiều trang báo Hàn tin rằng khó MV nào có thể phá vỡ loạt kỷ lục này của BTS, trừ chính sản phẩm mới của nhóm.

Trước đó vào 20h ngày 13/4, Boy with luv bị Youtube trừ 10 triệu lượt xem ngay khi vừa cán mốc 90 triệu. Hành động này được cho là để lọc bớt lượt xem ảo. Hàng triệu fan của BTS toàn cầu liên tục tạo áp lực, đòi Youtube trả lại số views (lượt xem) đã trừ. Tuy nhiên, trang web có trụ sở tại Mỹ vẫn giữ nguyên quan điểm.

* MV "Boy with Luv"

MV 'Boy with Luv' của BTS

Hiện album Map of The Soul: Persona vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Canada... Riêng MV Boy with Luv cũng đứng đầu US iTunes Song và gần 70 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nhóm BTS lẫn ca khúc chủ đề vẫn được nhắc tên với tần suất dày đặc trên các mạng xã hội Instagram, Facebook, Weibo... Sau buổi hát live Boy with Luv trên show Saturday Night Live của Mỹ hôm 13/4, nhóm sẽ bắt đầu quảng bá tại Hàn Quốc từ ngày 18/4.

Trong top 10 MV có lượt xem cao nhất mọi thời trong 24 giờ trên Youtube, BTS chiếm ba vị trí.

Trên Soompi, Naver... nhiều người khen ngợi sức ảnh hưởng của BTS cũng như sự đoàn kết của A.R.M.Y - cộng đồng fan BTS. Người hâm mộ toàn cầu kêu gọi nhau "cày view" cho thần tượng suốt ngày đêm, kể từ hôm MV được phát hành (16h ngày 12/4, giờ Seoul). Trên các diễn đàn, mạng xã hội, fan khẳng định sẽ giúp nhóm đạt 200 và 500 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới.

Trước đó, BTS cũng có nhiều MV cán mốc 100 triệu nhanh nhất gồm DNA (24 ngày), Fake Love (8,1 ngày), Idol (4,7 ngày).

Thanh An