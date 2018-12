Modern Talking và những giai điệu Disco đi cùng năm tháng

Ca sĩ Modern Talking được tặng cúc họa mi khi tới Việt Nam / Ca sĩ Modern Talking: 'Vợ không ghen khi tôi có nhiều fan nữ'

Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, âm nhạc của Modern Talking xuất hiện ở Việt Nam. Những giai điệu Disco sôi động dễ dàng mê hoặc từ người già, thanh niên đến các em nhỏ. Chúng xuất hiện chủ yếu ở vũ trường, quán xá, đặc biệt là các đám cưới từ thành thị đến nông thôn. Âm nhạc của Modern Talking mỗi khi vang lên khiến ai cũng cảm thấy yêu đời, nhún nhảy theo dù có người không hiểu nội dung.

Thomas Anders (trái) và Dieter Bohlen thời kỳ hoàng kim của Modern Talking.

Thực chất, giai điệu các ca khúc của Modern Talking khá đơn giản và mang âm hưởng giống nhau với đoạn nhạc dạo sôi động, đoạn tự sự hơi trầm và đoạn điệp khúc được đẩy lên cao trào. Đây là công thức chung của nhiều bài hát như You can win, You’re my heart, You’re my soul hay Atlantis is calling. Tuy nhiên, sự đơn giản và lặp đi lặp lại này không hề nhàm chán, ngược lại, nó tạo ra phong cách riêng đặc trưng lôi cuốn cho Modern Talking.

Ngoài giai điệu sôi nổi, âm nhạc của Modern Talking "đốt cháy" trái tim các quý cô thế hệ 7X, 8X bởi những ca từ đầy mê hoặc, lãng mạn, giàu chất thơ. Trong You're my heart, you're my soul, đó là khát khao hòa quyện vào nhau để tạo nên một tình yêu đẹp:

"You’re my heart, you’re my soul

I’ll keep it shinning every where I go

You’re my heart, you’re my soul

I’ll be holding you forever, staying with you together..."

"Em là trái tim của anh, em là linh hồn của anh

Anh luôn giữ em ở bên và điều đó soi sáng mỗi bước anh đi

Em là trái tim của anh, em là linh hồn của anh

Anh muốn được ôm em, ở bên em mãi mãi..."

* Modern Talking hát "You're my heart, You're my soul"

'You're My Heart, You're My Soul' - Modern Talking

Cheri Cheri Lady lại là lời tán dương ngọt ngào dành cho phái đẹp:

"Cheri, cheri lady

Going through emotion

Love is where you find it

Listen to your heart..."

"...Cheri, Cheri lady

Và tôi luôn dõi theo em.

Luôn lắng em nghe em..."

* Thomas Ander hát "Cheri, Cheri Lady"

Ca sĩ chính của Modern Talking hát 'Cheri Cheri Lady'

Hầu hết điệp khúc luôn là phần "tình" nhất trong các bài hát của Modern Talking. Có thể chính vì thế, nhóm thường đan xen hai đoạn điệp khúc, một đoạn trầm và một đoạn cao, để truyền đạt nhiều sắc thái cảm xúc đến người nghe.

Với nhiều người hâm mộ thế hệ 7X, 8X ở Việt Nam trước đây, việc có được poster của Modern Talking là điều xa xỉ. Các cô sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để có được một tấm chân dung hai anh chàng đến từ nước Đức. Một người là Dieter Bohlen, sở hữu mái tóc vàng và vẻ ngoài nam tính. Anh có chất giọng cao đặc trưng, trái ngược với thành viên còn lại - Thomas Anders - có chất giọng trầm ấm. Cả hai bù trừ cho nhau vừa đủ để tạo nên một sự hoàn hảo khó lý giải. Modern Talking đã gắn kết và thành công kỳ diệu, như lời tuyên bố "Bạn có thể chiến thắng nếu bạn muốn" trong ca khúc cùng tên của họ - You can win if you want.

Sau khi nhóm tan rã, Thomas Anders tiếp tục mang âm nhạc của Modern Talking đến với người hâm mộ khắp thế giới qua các chuyến lưu diễn.

Sau gần ba thập kỷ, sức nóng của Modern Talking vẫn không hề hạ nhiệt. Điều đáng tiếc duy nhất là Modern Talking khi xưa nay chỉ còn một. Dưới sự dẫn dắt của Thomas Anders, những giai điệu đi cùng năm tháng lần lượt được vang lên ở nhiều sân khấu trên khắp thế giới. Ông đã đánh thức ký ức của một thế hệ về những giá trị xưa cũ vẫn âm thầm tồn tại trong xã hội hiện đại. Với khán giả Việt Nam, hai đêm diễn của Thomas Anders vào tối 26 và 27/11 tại Hà Nội cháy vé là bằng chứng tình yêu người hâm mộ dành tặng ban nhạc.

Ban nhạc Đức Modern Talking được thành lập vào năm 1984. Nhóm gồm hai thành viên là nhạc sĩ kiêm ông bầu, ca sĩ hát nền Dieter Bohlen và ca sĩ chính Thomas Anders. Đĩa đơn đầu tay You’re heart, You’re my soul phát hành cuối tháng 10/1984 nhanh chóng trở thành hiện tượng, đưa Modern Talking lên vị trí ban nhạc số một ở châu Âu. Kể từ đó, nhóm liên tục gặt hái thành công với các ca khúc khác như You can win if you want, Cheri, cheri lady, Heaven will know, Brother louie, Atlantis is calling… Modern Talking có hàng triệu fan ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi. Tổng số đĩa bán ra của nhóm lên đến hơn 130 triệu bản và là ban nhạc Đức có lượng đĩa tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử, trên cả Scorpions, Snap!, Boney M, Sandra, Rammstein... Sau những lần tái hợp rồi lại tan vỡ, Modern Talking vẫn là nhóm nhạc có nhiều khán giả hâm mộ trung thành. Các tour lưu diễn của giọng ca chính Thomas Anders vẫn luôn được đón nhận và quan tâm từ khán giả.

Vĩ Thanh