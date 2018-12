'Moana' - hoạt hình phiêu lưu có cơ hội được đề cử Oscar

‘La La Land’ - ứng viên hot nhất giải Oscar 2017 / Thái Lan chọn phim 18+ có cảnh nhà sư hôn thiếu nữ dự Oscar

Sau thành công của Frozen, hãng Disney tiếp tục khai thác đề tài nữ quyền với nhân vật nàng công chúa mới - Moana - trong tác phẩm hoạt hình cùng tên. Với câu chuyện tròn trịa, Moana đang được giới chuyên môn dự đoán lọt đề cử Oscar "Phim hoạt hình xuất sắc" năm 2017.

Lấy cảm hứng từ sự tích của vùng biển Polynesia phía Nam Thái Bình Dương, phim đưa người xem trở về bối cảnh hàng triệu năm trước, khi thế giới vẫn chìm sâu dưới nước. Một ngày nọ, mẹ đất Ta Fiji quyết định sử dụng quyền năng để làm trỗi dậy các quần đảo, đem lại sự sống cho muôn loài. Ít lâu sau, mẹ đất bị á thần ngỗ nghịch Maui đánh cắp trái tim xanh, dẫn đến mất khả năng nuôi sống thế giới. Khi hòn đảo quê hương và bộ tộc thân yêu đứng trước nguy cơ tuyệt diệt, nàng công chúa Moana vượt đại dương đi tìm vị á thần ngày nào để bắt ông chuộc lỗi.

Poster phim "Moana".

Moana gây ấn tượng khi kết hợp thể loại phim phiêu lưu và nhạc kịch để truyền tải chủ đề về nữ quyền và tuổi mới lớn. Ngay từ đầu, các nhà biên kịch xây dựng nhân vật nữ chính là nàng công chúa tuổi 15 sống trên hòn đảo giữa Thái Bình Dương và luôn khao khát được ra khơi thật xa. Tuy nhiên, cô luôn bị người cha tù trưởng ngăn cản bởi lo sợ biển xanh sẽ giết chết con gái bé nhỏ. Giữa phim là chặng đường Moana vượt bão tố, lênh đênh trên biển khơi đi tìm á thần Maui và trả lại trái tim màu ngọc bích cho mẹ đất Ta Fiji. Đan xen vào những cảnh hành động kịch tính là những màn ca nhạc sống động. Càng về cuối, tác phẩm càng cho thấy sự trưởng thành và chín chắn của Moana - kẻ dám phá bỏ lề thói vạch sẵn.

Âm nhạc và màu sắc đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tác phẩm. Nhạc phim là sự hoà quyện giữa thể loại Pop, Tropical và nhạc kịch Broadway, giúp dẫn dắt nội dung và lột tả tính cách nhân vật hiệu quả. Bài hát chủ đề How Far I’ll Go với ca từ về việc phá bỏ giới hạn bản thân mang đến không gian vừa vui tươi vừa giàu ý nghĩa. Ca khúc nhắc nhở người xem về việc gìn giữ và phát huy những giá trị nguyên bản, đồng thời không ngại ngần phá bỏ giới hạn bản thân, theo đuổi ước mơ. Dù chưa đủ sức nặng như Let It Go của Frozen, How Far I’ll Go vẫn có khả năng lọt vào danh sách đề cử “Bài hát trong phim hay nhất” của giải Oscar năm nay.

Là phim hướng đến đối tượng trẻ em và gia đình, Moana có tông màu và hình ảnh tươi sáng, bắt mắt. Bộ đôi đạo diễn John Musker và Ron Clements đem đến cho người xem những khuôn hình tràn ngập hơi thở nhiệt đới và mang đậm không gian văn hóa, kiến trúc của người Polynesia. Bối cảnh hòn đảo Motunui hay lãnh địa của con cua khổng lồ Tamatoa nằm sâu dưới lòng đại dương với những sinh vật kỳ dị đa hình thù… được khắc họa sinh động, ấn tượng. Số lượng lớn các chi tiết ở mỗi khung hình, cộng hưởng với độ nổi tốt của công nghệ 3D mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho người xem.

Nhân vật chính là cô gái 15 tuổi đáng yêu.

Các nhân vật trong phim có tạo hình thân thiện, mỗi nhân vật mang màu sắc riêng. Moana gây thiện cảm với hình tượng cô gái mới lớn chấp nhận thách thức của các ngã rẽ cuộc sống. Á thần Maui vừa gây phấn khích với nhiều hành động hài hước vừa khiến người xem đồng cảm nhờ thân thế thua thiệt. Được giới thiệu như một kẻ bịp bợp, nhân vật này về sau hé lộ là một người hùng bất đắc dĩ. Do quá khứ bị cha mẹ chối bỏ, Maui không biết cách nào khác để chiếm lấy cảm tình của loài người ngoài việc giúp đỡ họ. Ông đã tạo nên những quần đảo mới, đem đến cho loài người những vật phẩm thiết yếu, dạy họ cách tạo ra lửa, cách trồng trọt, hái lượm để sinh tồn. Nguyên căn việc Maui đánh cắp trái tim của Ta Fiti cũng đơn giản là bởi ông muốn tặng nó cho loài người, để họ tiếp tục yêu mến và tôn vinh ông.

Ngoài ra, nhân vật gà Heihei là cây hài chính khiến người xem không khỏi bật cười bởi sự ngốc nghếch đến mức khó tin.

Dwayne Johnson lồng tiếng cho vai á thần Maui.

Phim không ngại đề cập tới chủ đề xăm mình, vốn còn nhạy cảm và gây tranh cãi tại nhiều nước trên thế giới. Cách dẫn dắt về ý nghĩa và vẻ đẹp các hình xăm chiếm được cảm tình của người xem nhỏ tuổi. Mỗi hình xăm trong phim đều mang một ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Nếu như với á thần Maui, đó là những chiến tích anh đạt được trong quá khứ thì với bà nội của Moana, đó là biểu trưng cho linh hồn bà - một chú cá đuối chực chờ trở về đại dương sau khi hoàn thành kiếp người. Qua chi tiết này, triết lý luân hồi vốn nặng nề nhưng được các nhà làm phim thể hiện một cách mượt mà, dễ đi vào lòng người. Mang đậm tính thời sự, phim còn gián tiếp khiến người xem trăn trở về thực trạng thay đổi khí hậu, môi trường sống - hệ quả do chính con người tạo ra ngày nay.

Moana (tựa Việt: Hành trình của Moana) ra rạp từ ngày 25/11. Trước khi Moana trình chiếu, phim ngắn Inner Workings được phát kèm.

*Trailer phim "Moana"

Trailer phim 'Moana'

Tùng Phước