Minh Tú làm giám khảo Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018

Minh Tú cho biết cô cảm thấy vinh dự và tự hào ở vị trí này. "Miss Supranational là một trong năm cuộc thi nhan sắc lâu đời và nổi tiếng trên thế giới. Tôi thấy cuộc thi có khá nhiều điểm thú vị và lôi cuốn. Vì vậy khi được ban tổ chức gửi lời mời, tôi vui vẻ đồng ý ngay", cô nói.

Người mẫu Minh Tú.

Á quân Asia's Next Top Model 2017 hy vọng với kinh nghiệm làm mẫu, cô sẽ trở thành nguồn cảm hứng, giúp đỡ các thí sinh hoàn thiện không chỉ về mặt kỹ năng trình diễn, thần thái trên sân khấu, cách rèn luyện sức khỏe, vóc dáng săn chắc mà còn ở nghị lực sống.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi - Hoa hậu Áo dài Hải Dương - chia sẻ: "Cô ấy là gương mặt được chọn làm giám khảo, huấn luyện viên ở một số chương trình. Tôi thấy Tú tìm hiểu rất kỹ về các cuộc thi cũng như tiêu chí của từng đấu trường nhan sắc nên đó là cơ sở để tôi tin tưởng cô ấy sẽ làm tốt vai trò". Bốn thành viên ban giám khảo còn lại sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Hoa hậu quý bà Hải Dương giữ bản quyền Miss Supranational, cử ứng viên Việt Nam trong cuộc thi quốc tế.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1993 tại TP HCM, cao 1,78 m với số đo ba vòng 86-60-92 cm. Cô xây dựng hình ảnh chân dài gợi cảm với nước da nâu bóng. Có thân hình lý tưởng, cô từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam.

Miss Supranational Vietnam (Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam) là cuộc thi nhan sắc coi trọng về tính nhân văn, sắc đẹp, trí tuệ, sự năng động, quyến rũ. Vòng chung kết năm nay sẽ diễn ra vào tháng 8 ở Hàn Quốc. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thuỵ là người dàn dựng chương trình. Nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện tất cả trang phục ở phần thi dạ hội. Cuộc thi tuyển sinh từ ngày 9/6 đến hết ngày 20/7.

