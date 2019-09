Minh Tú dự Tuần thời trang New York

Người mẫu Minh Tú là khách mời của 3 show của New York Fashion Week 2019.

Cô sang Mỹ từ ngày 5/9 và cho biết hào hứng vì sắp được chiêm ngưỡng trang phục từ nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, cập nhật xu hướng của các fashionista thế giới. "Từng hoạt động thời gian dài ở thị trường quốc tế, tôi rất nóng lòng được trở lại một trong những cái nôi của làng thời trang đương đại", cô nói.

Minh Tú diện crop-top ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị sang Mỹ dự tuần thời trang.

New York Fashion Week là sự kiện thời trang thường được tổ chức vào tháng 2 và tháng 9 mỗi năm, kéo dài từ bảy đến chín ngày. Chương trình là một trong bốn tuần thời trang quốc tế lớn, bên cạnh Tuần thời trang Paris (Pháp), London (Anh) và Milan (Italy). Sự kiện năm nay bắt đầu từ ngày 4 đến 11/9.

Minh Tú đang tham gia phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ (Lương Mạnh Hải đạo diễn). Người mẫu vừa hoàn thành những phân cảnh cuối của phim. Cô vào vai một thiếu nữ có cá tính mạnh, sống bất cần nhưng bị bắt phải đi thi hoa hậu và đối mặt góc khuất của các chương trình này.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, cao 1,78 m với số đo ba vòng 86-60-96 cm. Cô xây dựng hình ảnh chân dài gợi cảm với nước da nâu bóng. Minh Tú từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10.

Minh Tú thi bikini ở Miss Supranational Minh Tú thi bikini ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.



Tam Kỳ