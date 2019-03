Minh Như - từ nữ sinh miền Tây đến thí sinh American Idol

Cô gái 19 tuổi từng bị gia đình phản đối đi hát, bị chê về tư duy âm nhạc và gặp stress với giải quán quân X-Factor Việt.

Minh Như: 'Tôi ngỡ như mơ khi vào vòng trong American Idol'

Minh Như đang gây chú ý với tiết mục One night only (Jennifer Hudson) ở tập đầu American Idol. Trên fanpage của chương trình, tiết mục của cô được hơn 2,5 triệu lượt xem, cao nhất trong số các thí sinh ở tập đầu.

Myra Tran - thí sinh người Việt gây bất ngờ ở American Idol Tiết mục "One night only" của Minh Như ở American Idol.

Trước khi gây chú ý ở vòng audition (thử giọng) của sân chơi âm nhạc Mỹ, Minh Như từng bị gia đình phản đối theo nghề hát. Năm 2016, trước khi đoạt quán quân cuộc thi Nhân tố bí ẩn (X-factor Việt), cô từng nhận nhiều góp ý từ giám khảo - NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương - về tư duy âm nhạc.

Minh Như khi còn là nữ sinh ở An Giang.

Trần Minh Như sinh năm 1999 tại An Giang. Từ nhỏ, cô bộc lộ đam mê ca hát, đặc biệt là những ca khúc Âu Mỹ. Cô tự luyện giọng qua những video nghệ sĩ nước ngoài hát trên Youtube. Ấp ủ giấc mơ làm ca sĩ, khi đang học lớp 11, cô thổ lộ với gia đình mong muốn lên TP HCM thi hát. Ước mơ của cô ban đầu bị gia đình phản đối. Bố mẹ muốn cô tiếp tục theo đuổi việc học văn hóa để sau này sang Mỹ định cư cùng gia đình. Cô gái chứng tỏ thực lực bằng cách đăng ký nhiều cuộc thi ở địa phương và đoạt giải. Những thành tích ban đầu là tiền đề giúp cô được gia đình cho phép lên Sài Gòn thi X-Factor - game show đang cạnh tranh với Giọng hát Việt, Vietnam Idol... lúc bấy giờ.

Minh Như hát 'Listen' Minh Như hát "Listen".

Ngay từ vòng thử giọng, cô gái miền Tây khiến các giám khảo như nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương... sửng sốt với chất giọng sáng, làn hơi khỏe. Trong tiết mục Listen (Beyoncé Knowles hát), Minh Như được Hồ Quỳnh Hương động viên: "Em không làm ca sĩ sẽ rất uổng phí". Bước vào vòng trong, cô rũ bỏ hình ảnh rụt rè ban đầu để thử sức những ca khúc về nữ quyền. Ở vòng Tranh đấu tại hạng mục đơn nữ, cô khiến các giám khảo nhún nhảy theo giai điệu Mama knows best (Jessie J). Giám khảo Tùng Dương miêu tả anh "choáng ngợp" trước giọng hát cô gái, còn Hồ Quỳnh Hương quyết định nhận cô làm học trò. Từ đây, Minh Như tiếp tục gây tiếng vang những ca khúc mang hơi hướng diva như I have nothing - bản hit của Whitney Houston, Trên đỉnh Phù Vân (Mỹ Linh)... Với ca khúc Đá trông chồng (Lê Minh Sơn sáng tác), cô được các giám khảo khen đã "cướp bài hit của Thanh Lam".

Quá trình thi hát, Minh Như tạo nhiều tranh cãi vì tuổi đời còn nhỏ khi đứng trên sân chơi lớn. Đỉnh điểm là khi cô thể hiện ca khúc Không quan tâm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Giám khảo Thanh Lam và Tùng Dương phản ứng mạnh với tiết mục này. Họ nhận xét tư duy chọn bài của Minh Như còn sai lệch, vì thông điệp "không quan tâm" của bài hát có thể khiến giới trẻ suy nghĩ ngông cuồng. Khi Hồ Quỳnh Hương bênh vực học trò, Thanh Lam viết lên trang cá nhân, ngụ ý Minh Như bị thổi phồng khả năng quá mức. Cuộc thi X-Factor năm đó gây chú ý với các tranh cãi gay gắt của bốn giám khảo về thí sinh 17 tuổi.

Minh Như òa khóc bên huấn luyện viên Hồ Quỳnh Hương khi đăng quang.

Gạt bỏ những ồn ào, Minh Như tập trung hơn cho các tiết mục ở chặng cuối cuộc thi. Đêm chung kết, cô chọn chùm ca khúc Focus - Problems của Ariana Grande và song ca với huấn luyện viên Hồ Quỳnh Hương liên khúc Anh - Có nhau trọn đời (Đức Trí). Cô được giám khảo đánh giá vượt trội hơn các thí sinh trong vòng cuối. Cô chiến thắng với tỷ lệ bình chọn áp đảo - 41%, trở thành quán quân Nhân tố bí ẩn mùa hai.

Sau cuộc thi, ca sĩ có phần im ắng. Theo gia đình, Minh Như vẫn chưa thoải mái với danh hiệu quán quân. Cô cũng loay hoay chọn giữa nghề hát hay gác lại giấc mơ nghệ thuật để hoàn thành việc học. Một thời gian, cô stress, khóc vì áp lực khi thấy các thí sinh cùng cuộc thi ra nhiều sản phẩm. Cuối cùng, cô chọn theo đuổi việc học. Thỉnh thoảng, cô phát hành một số ca khúc trên mạng. Năm 2018, Minh Như cùng bố mẹ và em trai sang Mỹ định cư.

Minh Như hát 'Đá trông chồng' Minh Như hát "Đá trông chồng" (sáng tác: Lê Minh Sơn).

Sống xa xứ, Minh Như vẫn tiếp tục nuôi đam mê ca hát. Ngoài việc học, cô tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở trường. Cô cũng nhận lời mời của nhiều bầu show để biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Minh Như nung nấu quyết tâm trở lại với nghề, nhất là khi sắp hoàn thành việc học.

Một lần, đi chợ cùng bố, cô thấy thông báo tuyển sinh của American Idol 2019. Được gia đình động viên, cô nhanh chóng đăng ký. Sau cuộc gọi từ ban tổ chức Thần tượng âm nhạc Mỹ, cô gặp gỡ ban giám khảo Lionel Richie, Katy Perry... và trở thành thí sinh nổi bật nhất trong số hàng trăm người thử giọng ở tập đầu. Trên fanpage chương trình, nhiều khán giả khen ngợi Minh Như, so sánh cô với Jessica Sanchez - thí sinh gốc Á từng đoạt á quân American Idol 2012. Một số người đánh giá cô là ứng cử viên tiềm năng của ngôi quán quân năm nay. Nhiều trang báo trích lại lời giám khảo nhận xét cô là phiên bản kế tiếp của Kelly Clarkson - quán quân mùa đầu.

Minh Như bên khẩu hiệu của American Idol - "Thần tượng kế tiếp".

Nhìn lại thành công bước đầu, Minh Như tâm sự như tên ca khúc One night only, cô hiểu việc thể hiện khả năng trước dàn ca sĩ danh tiếng của Mỹ là cơ hội đắt giá. Miệt mài rèn luyện các kỹ năng, dành thời gian ít nhất hai giờ mỗi ngày để luyện thanh, cô luôn chuẩn bị tâm thế để tỏa sáng khi có thể.

Mai Nhật