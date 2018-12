Minh Hằng đại diện Việt Nam tranh giải MTV

Minh Hằng nói Võ Hoàng Yến là người phá hoại ở The Face

Tối 4/10, MTV Việt Nam thông báo Minh Hằng sẽ tranh giải cùng các nghệ sĩ đến từ Singapore, Indonesia, Philippines, Thailand và Malaysia. Người chiến thắng là ca sĩ có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả.

Kênh âm nhạc đánh giá Minh Hằng là nghệ sĩ trẻ tiềm năng, có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Minh Hằng bày tỏ khi được MTV Việt Nam chọn, cô bất ngờ xen lẫn tự hào. Nữ ca sĩ mong muốn quảng bá âm nhạc đương đại trong nước thông qua sự kiện.

Ngoài ca hát, Minh Hằng còn đóng phim, làm người mẫu ảnh. Gần đây, cô gây chú ý khi làm giám khảo chương trình The Face.

Minh Hằng sinh năm 1987 ở TP HCM. Khi mới vào nghề, cô từng tham gia các nhóm nhạc Pha Lê, Tiamo, J8687. Năm 2008, cô gây ấn tượng khi phát hành album solo Một vòng trái đất. Sản phẩm có nhiều hit như Người điên yêu, Người vô hình, Điện thoại yêu sim... Minh Hằng phát hành album Queen of the night (2010), Giờ em đã biết (2014), single Yolo (2015), Break the rules (2016), Ngôi sao cô đơn (2017), Điều em cần chỉ là anh (2017), Em xin anh (2018).

Minh Hằng bị Song Luân phụ bạc trong MV MV "Em xin anh" của Minh Hằng.

Giải Âm nhạc châu Âu của MTV (MTV Europe Music Awards hay MTV EMAs hoặc EMAs) là giải thưởng thành lập năm1994 bởi kênh truyền hình MTV châu Âu. Từ năm 2010, giải thưởng có thêm hạng mục "Best Southeast Asia Act" do khán giả bình chọn. Ba đại diện Việt Nam từng chiến thắng là Mỹ Tâm (2013), Sơn Tùng M-TP (2015), Đông Nhi (2016). Năm ngoái, Đàm Vĩnh Hưng trượt giải vì ban tổ chức thông báo sai thời gian bình chọn. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 4/11 ở Barakaldo, Tây Ban Nha.

Hà Thu