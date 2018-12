Michelle Pfeiffer tham gia 'Maleficent 2' cùng Angelina Jolie

Angelina Jolie được mời đóng tiếp 'Maleficent 2' / 'Maleficent' cháy vé dịp cuối tuần

Theo Movieweb, Disney bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện phần hai của Meleficent, tác phẩm xây dựng từ câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng. Diễn viên Michelle Pfeiffer được chọn vào vai nữ hoàng, đóng cùng Angelina Jolie và người đẹp Elle Fanning.

Michelle Pfeiffer sẽ đóng vai Nữ hoàng bên cạnh Angelina Jolie (phải).

Nhà sản xuất bắt đầu quá trình thực hiện phim từ năm nay và đã ký hợp đồng với một số diễn viên tên tuổi. Ed Skrein (từng đóng Deadpool) sẽ đảm nhận vai phản diện, Angelina Jolie đóng chính (vai Maleficent).

Đạo diễn Joachim Ronning (từng thực hiện Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) sẽ chỉ đạo diễn xuất, dựa trên kịch bản của Jez Butterworth và Linda Woolverton. Nội dung phim chưa được hé lộ.

* Trailer "Maleficent"

Trailer phim 'Maleficent'

Maleficent phần một ra rạp năm 2014 nhận phản ứng trái chiều của giới phê bình. Diễn xuất của Angelina Jolie được đánh giá cao nhưng câu chuyện phim quá khác bản gốc, khiến nhiều người thất vọng. Từ nhân vật phản diện, Maleficent được xây dựng là người bảo vệ khu rừng và mang vết thương lòng khi bị chính người yêu phản bội. Năm 2014, phim thu về 760 triệu USD trên toàn thế giới, trong khi kinh phí sản xuất vào khoảng 180 triệu USD.

Minh Anh