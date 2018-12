Meryl Streep phá lệ đóng phần tiếp theo của 'Mamma Mia'

'Mamma Mia! 2' - âm nhạc lôi cuốn, câu chuyện đơn giản / Sao 'Mamma Mia!' sau 10 năm - người tỏa sáng, kẻ mờ nhạt

Tuần trước, Mamma Mia! Here We Go Again ra mắt sau mười năm kể từ phần một. Phim âm nhạc do Ol Parker đạo diễn nhận 79% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, đồng thời đạt doanh thu khả quan tuần đầu. Một tình tiết được nhiều người quan tâm là cái chết của Donna (Meryl Streep đóng), được thông báo qua lời các nhân vật khác. Qua đó, Streep trở thành diễn viên phụ, chỉ xuất hiện trong số ít cảnh dù là giọng ca chính ở phần trước.

* Trailer phim

Danh ca Cher xuất hiện trong Mamma Mia! Here We Go Again

Trên Deadline, nhà sản xuất Judy Craymer cho biết điều này là do Meryl Streep muốn tham gia nhưng không giữ vai trò quan trọng nhất. Nữ diễn viên nổi tiếng kỹ tính và chưa từng đóng vai nào hai lần trong sự nghiệp. "Bà ấy không muốn hát chín bài, chạy xuyên ngọn đồi và trình diễn giống phim The Sound of Music. Tuy nhiên, Streep có tình cảm lớn với Mamma Mia!", Craymer nói.

Trong nhiều năm, ê-kíp gọi điện cho Streep để thuyết phục và trình bày các phương án. Cuối cùng, bà đồng ý với kịch bản của Ol Parker, được cấu trúc như một phim vừa là phần tiếp theo, vừa là tiền truyện. Câu chuyện của Donna được kể từ góc nhìn của nhân vật khi còn trẻ (Lily James thủ vai), còn Meryl Streep chỉ đóng số ít cảnh. Tuy nhiên, sự góp mặt của minh tinh có ý nghĩa quan trọng với dự án. Cả Cher, Pierce Brosnan và Colin Firth đều chỉ tham gia khi biết Streep nhận lời.

Cher hôn Meryl Streep ở buổi ra mắt phim ở London (Anh). Ảnh: AP.

Ở phần hai, vai mẹ của Donna được đưa vào để làm sáng tỏ một số tình tiết về xuất thân nhân vật. Theo Craymer, khi đọc kịch bản lần đầu, Streep còn tưởng sẽ tự đóng luôn vai mẹ của Donna. Vai này cuối cùng thuộc về ca sĩ Cher dù bà chỉ lớn hơn Meryl Streep ba tuổi. Craymer chia sẻ về quyết định mời danh ca sinh năm 1946: "Tôi rất hâm mộ bà ấy còn Cher thích vở nhạc kịch Mamma Mia! do tôi sản xuất (tiền thân của phim điện ảnh). Tôi rất phấn khích khi biết bà đã đến xem ba lần. Từ phần một, tôi đã nghĩ tới việc mời bà". Cher chưa từng hát nhạc của nhóm ABBA trước đó nhưng bị thu hút sau khi đóng phim. Hiện bà thực hiện một album cover nhạc của nhóm này.

* Meryl Streep hát "Slipping Through My Fingers" ở phần một

Meryl Streep hát "Slipping Through My Fingers" trong "Mamma Mia!"

Mamma Mia! Here We Go Again lấy bối cảnh nhiều năm sau phần một, khi Donna đã qua đời. Con gái bà - Sophie (Amanda Seyfried) - chuẩn bị cho buổi khai trương khách sạn của Donna trên hòn đảo thuộc Hy Lạp. Chồng cô - Sky (Dominic Cooper) - bận việc ở New York (Mỹ) và có thể không đến, khiến Sophie thấy áp lực.

Song song tuyến này, tác phẩm thuật lại hành trình của Donna hồi 25 năm trước. Vừa tốt nghiệp trung học, cô lên đường khám phá thế giới và bị vẻ đẹp của hòn đảo Địa Trung Hải chinh phục. Trên hành trình, Donna liên tiếp trải qua ba mối tình với ba chàng điển trai. Cô có thai và quyết định ở lại hòn đảo để sinh con và lập nghiệp. Phim đứng thứ hai ở Mỹ trong tuần ra mắt với 34 triệu USD.

Ân Nguyễn