Meryl Streep hóa danh ca Opera có giọng hát ‘tệ nhất lịch sử’

Sau khi ra mắt ở LHP Belfast ở Bắc Ireland hồi tháng 4 năm nay, Florence Foster Jenkins đã nhận vô số lời khen ngợi của giới phê bình. Cùng La La Land, đây được coi là một trong hai phim ca nhạc nổi bật nhất năm 2016. Tới tháng 10, Meryl Streep sẽ cùng bạn diễn Hugh Grant đưa Florence Foster Jenkins tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 29. Bộ phim vừa được chọn là tác phẩm chiếu mở màn sự kiện này.

Sau Mamma Mia (2008), Meryl Streep đã tham gia thêm hai phim ca nhạc là Into the Woods (2014) và Ricki and the Flash (2015) nhưng phải tới Florence Foster Jenkins, giới chuyên môn mới tiếp tục thán phục với khả năng diễn xuất qua âm nhạc của minh tinh gạo cội này. 86% ý kiến của các nhà phê bình trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes đánh giá phim tích cực.

Meryl Streep hóa thân thành danh ca Opera nổi tiếng vì giọng hát dở nhưng có sức cuốn hút mãnh liệt mỗi khi đứng trên sân khấu. Ảnh: Fox.

Phim được dựa trên nguyên mẫu có thật ngoài đời là nữ danh ca Opera - Florence Foster Jenkins, người từng bị đánh giá có chất giọng “tệ nhất lịch sử”. Nội dung phim xoay quanh Florence - một nữ thừa kế giàu có ở New York - quyết tâm trở thành ca sĩ hát Opera dù khả năng thanh nhạc dở tệ. Khi Florence muốn biểu diễn tại sân khấu lớn – Carnegie Hall, bà lên kế hoạch cùng chồng và một người đệm đàn để biến ước mơ thành hiện thực.

Florence Foster Jenkins được biết đến vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vì không biết gì về thanh âm, nhịp điệu lẫn ca hát tổng thể. Bà từng lầm tưởng tiếng cười nhạo báng của khán giả là sự động viên và điều đó được lan truyền, khiến bà nổi tiếng. Trước khi qua đời năm 1944, Florence đã biểu diễn ở sân khấu Carnegie Hall và toàn bộ vé buổi hòa nhạc của bà bán hết chỉ trong hai tuần.

Meryl Streep và Hugh Grant sẽ tới Tokyo tham dự Liên hoan phim Quốc tế diễn ra tại đây vào tháng 10. Ảnh: TIFF.

Tài tử Hugh Grant vào vai Ngài St. Clair Bayfield – người chồng hết mực che chở và giúp vợ mình tránh những lời chỉ trích, nhạo báng của công chúng. Nam diễn viên người Anh cũng sẽ cùng Meryl Streep xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Tokyo năm nay, diễn ra vào tối 25/10 ở thủ đô nước Nhật.

Meryl Streep dành nhiều tình cảm cho xứ sở hoa anh đào. Minh tinh gạo cội tâm sự: “Tôi vinh dự và háo hức được trở lại Tokyo. Tôi yêu mến con người, văn hóa cũng như nghệ thuật của Nhật Bản”.

Đạo diễn của Florence Foster Jenkins là Stephen Frears – nhà làm phim quen thuộc với khán giả qua những tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật như Dangerous Liaisons, Dirty Pretty Things, The Grifter, The Queen hay gần đây là Philomena. Ông từng được đề cử Oscar hai lần vào các năm 1991 và 2007.

Ngôi sao của phim "Rừng Na Uy" - Kenichi Matsuyama - đóng vai chính trong phim "Satoshi: A Move for Tomorrow". Ảnh: TIFF.

Trong khi Florence Foster Jenkins được chọn làm phim chiếu khai mạc, tác phẩm bế mạc Liên hoan phim Tokyo năm nay là Satoshi: A Move for Tomorrow. Đây là phim tâm lý nói về cuộc đời của Thiên tài cờ Nhật – Satoshi Murayama. Người đóng vai chính là tài tử Kenichi Matsuyama – quen thuộc với khán giả Việt Nam qua phim Death Note và Rừng Na Uy.

Liên hoan phim Tokyo năm nay diễn ra từ ngày 25/10 đến 3/11.

