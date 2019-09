Megan Fox không cấm con trai mặc váy

Nữ diễn viên Megan Fox ủng hộ sở thích mặc váy tới trường của con trai cả Noah, sáu tuổi.

Ngày 19/9, Megan nói trên chương trình The Talk về cuộc sống gia đình ở tuổi 33. "Bom sex" một thời cho biết con trai Noah hứng thú với lĩnh vực thời trang, thường mặc bất cứ thứ gì cậu muốn đi học, gồm cả váy. "Tôi chọn nơi có môi trường học tự do cho con. Tuy nhiên, Noah vẫn bị bạn bè trêu chọc vì mặc váy hay quần áo màu hồng. Tôi muốn dạy con cách tự tin với bản thân, mặc định kiến từ người khác", Megan nói.

Noah, Journey và Bodhi (từ trái qua) - ba con của Megan Fox hóa trang trong lễ Halloween năm ngoái. Ảnh: Instagram.

Sự ủng hộ của cha mẹ khiến Noah tự tin hơn. "Cách đây vài hôm, Noah lại mặc váy tới lớp. Khi trở về nhà, tôi hỏi con có bị bạn bè trêu không. Noah nói bạn bè vẫn cười khi thấy con vào lớp nhưng con không quan tâm và yêu chiếc váy đó. Tôi rất tự hào về Noah", Megan kể. Diễn viên cho rằng các con cô còn nhỏ và cần được vui vẻ thay vì bị bó buộc bởi các định kiến. Sở thích mặc váy của con vô hại nên cô ủng hộ.

Ở nhà, Noah thích tập thiết kế thời trang. "Noah thường chỉnh sửa quần áo của tôi. Một lần, con biến chiếc váy yêu thích của tôi trở thành thứ gì đó giống bỉm trẻ em", Megan cho biết.

Nữ diễn viên Megan Fox. Ảnh: Instagram.

Từ khi nổi tiếng nhờ bộ phim Transformers (2007), Megan Fox gắn liền với hình ảnh sexy. Cô xuất hiện trong phim Jonah Hex (2010) với vai cô gái điếm Leila. Người đẹp cũng đóng video ca nhạc Love The Way You Lie của Rihanna với hình ảnh nóng bỏng. Diễn viên 29 tuổi cũng từng có cảnh hôn bạn diễn nữ - Amanda Seyfried - trong phim Jennifer's Body (2009).

Megan Fox và Brian Austin Green đính hôn năm 2006 và chia tay ba năm sau đó. Họ tái hợp và kết hôn năm 2010. Hai người có ba con chung: Noah (sáu tuổi), Bodhi (năm tuổi) và Journey (ba tuổi). Sau khi lập gia đình, Megan từ chối đóng phim có cảnh nóng vì sợ các con bị ảnh hưởng.

Đạt Phan (theo People)