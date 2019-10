Megan Fox đi chơi cùng chồng con

Mỹ"Bom sex" Megan Fox cùng chồng Brian Austin Green và ba con tới Disneyland tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần.

Ngày 13/10, nữ diễn viên đăng các bức ảnh gia đình trên Instagram cùng chú thích: "Lễ Halloween luôn vui nhất nhưng thật khó để chụp một bức ảnh gia đình tử tế". Ở bức hình đầu, Megan cùng ba con Journey (ba tuổi), Bodhi (năm tuổi) và Noah (bảy tuổi) ngồi trước vòng đu quay Ferris. Trong khi Megan cùng Bodhi và Noah tươi cười trước ống kính, bé Journey đang lim dim ngủ gật trong bộ trang phục rồng màu đỏ và vàng. Ở hai bức ảnh còn lại, Brian và các con nghịch ngợm trong khi Megan tạo dáng trước ống kính.

Megan Fox cùng chồng con đi nghỉ lễ Halloween sớm. Ảnh: Instagram.

Các bức ảnh nhận hơn 850 nghìn lượt thích sau vài giờ đăng tải. Nhiều bình luận khen ngợi gia đình hạnh phúc, hài hước. "Các con cô thật xinh đẹp và đáng yêu", một người hâm mộ viết dưới các bức ảnh. Bộ trang phục rồng của bé Journey nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ của Megan.

Từ khi nổi tiếng nhờ bộ phim Transformers (2007), Megan Fox gắn liền với hình ảnh sexy. Cô xuất hiện trong phim Jonah Hex (2010) với vai cô gái điếm Leila. Người đẹp cũng đóng video ca nhạc Love The Way You Lie của Rihanna với hình ảnh nóng bỏng. Diễn viên 29 tuổi cũng từng có cảnh hôn bạn diễn nữ - Amanda Seyfried - trong phim Jennifer's Body (2009).

Megan Fox và Brian Austin Green đính hôn năm 2006 và chia tay ba năm sau đó. Họ tái hợp và kết hôn năm 2010. Hai người có ba con chung. Sau khi lập gia đình, Megan từ chối đóng phim có cảnh 'nóng" vì sợ các con bị ảnh hưởng.

Bà mẹ ba con Megan Fox mặc nội y chụp ảnh gợi cảm Megan Fox chụp ảnh nội y năm 2017. Video: Instagram.

Đạt Phan (theo People)