Theo Fashion Magazine, be từng là màu ít được ưa chuộng. Giữa thế kỷ 19, mặc quần áo màu trung tính đồng nghĩa bạn không có tiền mua được những mảnh vải nhuộm. Một số người có thể cho rằng màu be nhàm chán về mặt thẩm mỹ. Nhưng theo một cuộc thống kê về xu hướng lựa chọn màu sắc trên tạp chí này, màu be hiện được nhiều người ủng hộ vì đem lại vẻ tinh tế và cảm giác thanh thản.