'Mắt biếc' tái bản nhân phim chuyển thể sắp ra rạp

"Mắt biếc" - truyện dài năm 1990 của Nguyễn Nhật Ánh - được in thêm 60.000 bản, ngày 8/8.

Nhà xuất bản Trẻ in 50.000 bản bìa mềm và 10.000 bản bìa cứng. Bìa sách mới do họa sĩ Đỗ Hoàng Tường vẽ minh họa, cùng 13 hình khác cho truyện. Theo nhà xuất bản, sách được in bằng giấy nhập từ Nhật Bản. Ấn phẩm có quà tặng là postcard và sổ tay nhỏ in hình các bìa sách từ trước đến nay của Mắt biếc qua nhiều lần in.

Bìa sách mềm (trái) và cứng của "Mắt biếc".

Đơn vị phát hành còn tổ chức buổi giao lưu về tác phẩm tại Đường sách TP HCM, sáng 10/8. Chương trình có phần talkshow Mắt biếc từ sách đến phim cùng nhà báo Lê Hồng Lâm.

Truyện Mắt biếc xuất bản lần đầu năm 1990, là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của Nguyễn Nhật Ánh, từng được dịch sang tiếng Nhật để phát hành ở nước này. Truyện kể tình yêu của Ngạn - chàng trai làng Đo Đo dành cho cô bạn cùng quê tên Hà Lan. Tuy nhiên, khi lên thành phố, Hà Lan phải lòng chàng trai khác. Sau 29 năm ra mắt, Mắt biếc đã được tái bản 44 lần.

Mắt biếc tung trailer đầu tiên Trailer phim "Mắt biếc".

Trong phim đạo diễn Victor Vũ chuyển thể - sắp ra rạp vào tháng 12, nhân vật Ngạn và Hà Lan do Trần Nghĩa và Trúc Anh đóng. Tác phẩm ghi hình từ tháng 3 đến tháng 5 ở Quảng Nam (bối cảnh quê hương nhân vật) và Huế (bối cảnh thành phố). Để tái hiện thành thị nửa thế kỷ trước, ê-kíp nghiên cứu lối ăn mặc, phương tiện di chuyển, vẻ ngoài nhà cửa thập niên 1960-1970.

Tam Kỳ