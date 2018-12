Ca khúc World Cup 2018 bị chê

Maroon 5 vừa ra mắt MV Three Little Birds hôm 9/6. Sau gần hai ngày, ca khúc đạt 3,7 triệu lượt xem trên Youtube. Three Little Birds là một trong những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc reggae. Reggae là thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ Jamaica, được phát triển vào cuối những năm 1960, pha trộn nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau như R&B, Jazz, Ska. Reggae khiến người nghe thấy thư thái, tự do, vui vẻ và muốn nhún nhảy theo giai điệu.

Maroon 5 cover nhạc Bob Marley để cổ vũ World Cup

Nhạc phẩm từng được nhiều nghệ sĩ hát lại. Bản cover của Maroon 5 được Rolling Stone đánh giá trẻ trung, tươi mới. Trong video, Adam Levine đứng hát cùng ban nhạc. Một số nhân vật hư cấu được tạo ra từ lửa, nước, lá cây... nhảy múa theo.

Three Little Birds ra đời năm 1997, bài hát có hai tên gọi khác là Don't Worry About a Thing và Every Little Thing is Gonna Be Alright. Ca khúc mang chủ đề ca ngợi hòa bình, được Bob Marley lấy cảm hứng từ những chú chim yến thường bay quanh nhà ông. Ca khúc từng đạt vị trí 17 trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh. Lời bài hát có đoạn:

"Rise up this morning,

Smiled with the risin' sun,

Three little birds

Pitch by my doorstep

Singin' sweet songs

Of melodies pure and true,

Sayin: "This is my message to you-ou-ou"

Tạm dịch:

"Thức dậy vào buổi sáng

Mỉm cười với vầng dương

Ba chú chim nhỏ

Quẩn quanh bên cửa

Hót những bài ca ngọt ngào

Giai điệu chân thành và trong trẻo

Chúng hót: 'Đây là lời nhắn gửi chúng tôi dành cho bạn' "

* Bob Marley hát "Three Little Birds"

Three Little Birds - Bob Marley

Trước Maroon 5, nhiều ca sĩ tung ca khúc cổ vũ World Cup như Jason Derulo (Colors), Icona Pop và Tiësto (Let's Go), Margaret (Monkey Business), Shakira (All of the Pain). Ca khúc chính thức của giải đấu là Live It Up do Diplo sản xuất, Will Smith, Nicky Jam, Era Isterefi thể hiện.

Hà Thu