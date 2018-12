Mariah Carey khoe dáng thon sau hút mỡ

Mariah Carey lấy lại phong độ sau ồn ào hát nhép năm ngoái / Tỷ phú hẹn hò Mariah Carey: 'Sai lầm cho cả tôi và cô ấy'

Mariah Carey là gương mặt trang bìa của tờ V, số phát hành mùa xuân 2018. Ca sĩ 47 tuổi tự tin làm người mẫu chụp ảnh sau khi giảm nhiều cân nặng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Mariah Carey với thân hình thon thả trên tạp chí V.

Tháng 7 năm ngoái, Mariah Carey bị cười nhạo vì dáng vẻ nặng nề khi biểu diễn trên sân khấu ở Las Vegas, Mỹ. Sau đó, cô quyết định hút mỡ giảm cân. Nguồn tin thân cận với Mariah Carey nói trên Entertainment Tonight: "Cô ấy rất hạnh phúc với chương mới trong cuộc đời". Người này chia sẻ thêm, Mariah Carey chọn phẫu thuật sau nhiều năm ăn kiêng nhưng không thể thay đổi vóc dáng.

Mariah Carey trước đây có vóc dáng nhỏ nhắn, thon gọn. Cô bị phát tướng sau khi sinh con năm 2011 và không kiểm soát được cân nặng sau đó. Cô đang hẹn hò vũ công trẻ Bryan Tanaka.

Mariah Carey tại Las Vegas tháng 7/2017.

Ca sĩ Always Be My Baby cũng chia sẻ về kế hoạch thu âm album mới trên tờ V. Cô đang làm việc ở phòng thu để hoàn tất dự án. Đây là sẽ album trở lại của Mariah Carey kể từ năm 2014.

* Mariah Carey trong một buổi diễn năm 2017