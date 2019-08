Chủ nhật, 18/8/2019, 19:00 (GMT+7)

Margaret Qualley - người tình mới trên màn ảnh của Brad Pitt

Xuất hiện không nhiều giữa dàn sao 'Once Upon A Time In Hollywood', Margaret, 24 tuổi, hóa thân thành cô gái hippie thích mồi chài đàn ông.

Margaret Qualley đóng vai Cat - thành viên trong gia đình Manson (giáo phái có thật từng hoạt động tại California những năm 1960). Tờ Ringer đánh giá Margaret thuộc nhóm những nhân vật phụ gây ấn tượng nhất phim. Cat vừa có nét ngây thơ vừa gian xảo. Trong phim, người đẹp (giữa) nhiều lần tán tỉnh nhân vật Cliff Booth (Brad Pitt đóng, phải). Trailer Once Upon a Time in Hollywood Trailer "Once Upon A Time In Hollywood". Margaret sinh ra tại bang Montana (Mỹ) trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là con gái của Andie MacDowell - minh tinh đóng phim Sex, Lies, and Videotape (1989), Groundhog Day (1993). Cha cô là Paul Qualley - một nhạc sĩ kiêm người mẫu. Margaret có một anh trai và một chị gái đều làm trong ngành giải trí. Năm 14 tuổi, Margaret rời nhà đến bang North Carolina học múa ballet. Sau khi tốt nghiệp, cô được chọn vào đội nhảy của nhà hát Ballet tại New York và bắt đầu sự nghiệp vũ công chuyên nghiệp. Tại New York, Margaret bén duyên với nghề mẫu. Cô hạn chế múa ballet để theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí. Năm 2011, người đẹp tham gia tuần lễ thời trang tại New York, mặc các trang phục của nhà thiết kế Alberta Ferretti. Sau đó, Margaret được nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Chanel, Valentino mời cộng tác. Cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang hàng đầu như Vogue, W Magazine, Nylon... Song song với việc làm mẫu thời trang, Margaret theo học khoa diễn xuất tại đại học New York. Năm 2013, cô lần đầu diễn xuất trong phim Palo Alto của đạo diễn Gia Coppola cùng tài tử James Franco. Tháng 6/2013, Margaret ghi dấu ấn trong series The Leftovers của đài HBO. Trong phim, cô vào vai Jill Garvey (ảnh) - người con gái ngang bướng của hai nhân vật chính. Trên Vogue, Margaret tiết lộ cuộc sống tự lập từ năm 14 tuổi do cha mẹ ly hôn giúp cô hoàn thành tốt vai diễn. Margaret được nhiều đạo diễn tại Hollywood mời tham gia các bộ phim hành động. Cô thường vào vai xinh đẹp, sắc sảo và giúp các nhân vật chính vượt qua khó khăn. Năm 2016, cô tham gia phim The Nice Guys của hãng Warner Bros, cùng các ngôi sao như Russell Crowe, Ryan Gosling, Kim Basinger. Bộ phim được giới phê bình đánh giá tích cực và thu về hơn 62,8 triệu USD. Margaret cũng góp mặt trong một số dự án phim của Netflix như Death Note (2017) và IO (2019). Margaret cho biết cô học được nhiều điều khi làm việc cùng đạo diễn Quentin Tarantino và các đồng nghiệp Brad Pitt, Leonardo DiCaprio... Dự án tiếp theo của cô là phim My Salinger Year của đạo diễn Philippe Falardeau. Tháng 9, Margaret có cơ hội tranh giải Emmy đầu tiên với vai phụ trong series Fosse/Verdon của hãng FX. Đạt Phan

Ảnh: Vanity Fair, Instagram, IMDB.