Mánh lới bài bạc xen lẫn tiếng cười trong 'Vô gian đạo'

Phim do Trần Việt Anh đạo diễn, truyền tải thông điệp sống tích cực, hướng con người tới chân, thiện, mỹ.

Cài cắm nhiều tình tiết bất ngờ

Chuyện phim mở đầu với màn kết nghĩa anh em của ba chàng trai: Cháy (La Thành), Thạch (Huỳnh Anh) và Tâm (Xuân Nghị). Nhờ tài đánh bạc kèm mánh lới, Cháy được lòng các đàn anh giới giang hồ. Đạo (Alex Chan) thường hỗ trợ Cháy, cùng anh vào sinh ra tử.

Một lần tình cờ, Cháy chạm trán Linh (Võ Mỹ Phương) - cô gái khiếm thị và nhanh chóng phải lòng cô. Thấy anh thường xuyên đối mặt nguy hiểm, Linh mong anh thay đổi, rời xa đám giang hồ. Tuy nhiên Linh không biết vì cô, Cháy phải đánh đổi nhiều thứ, thậm chí suýt mất mạng.

Trong lúc khó khăn nhất, Cháy phát hiện những bí mật liên quan đến bạn bè của mình. Từ tay bịp có hạng, anh mất tất cả, từ tình yêu đến bằng hữu. Kết phim, anh quyết rời xa giới cờ bạc lừa lọc, tìm bình yên bên những người thân yêu.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên trẻ.

Vô gian đạo do Trần Việt Anh đạo diễn, được làm lại từ tác phẩm nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) - Thánh bịp vô danh (My name is nobody) - của đạo diễn Vương Tinh, có Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa đóng chính. Phim khai thác trò bạc bịp, pha chút hành động và hài hước.

Nhà sản xuất cho biết đề tài này quen thuộc với khán giả, từng xuất hiện trong nhiều phim châu Á, tuy nhiên đạo diễn đã thêm thắt nhiều yếu tố mới, hợp thời hơn. Êkip chú trọng xây dựng các tuyến nhân vật và cài cắm nhiều tình tiết bất ngờ. Vai trò của các nhân vật liên tục thay đổi, chỉ đến cuối phim khán giả mới biết thân phận thật của họ. Tuyến phụ cũng linh hoạt hoán đổi phe. Theo đạo diễn, điều này giúp tác phẩm khó đoán hơn sau nửa đầu diễn biến hơi chậm, nhiều tình tiết không thúc đẩy đường dây chính.

Phim được biên kịch ổn nhưng nhiều phân đoạn xử lý khá cũ. Một số lời thoại cần khắc phục vì mang hơi hướng tiểu thuyết tình cảm, chưa phù hợp với tổng thể nội dung phim.

Những tay giang hồ chuyên sống bằng mánh lới tại sòng bạc gây khó khăn cho nam chính - Cháy (La Thành đóng).

Tính giải trí qua cảnh bạc bịp

Tác phẩm đưa người hâm mộ dòng phim hài, xã hội đen của Hong Kong (Trung Quốc) trở về những năm 2000. Chất hài hước trong Vô gian đạo không quá dày đặc nhưng vẫn mang tính giải trí, đem lại tiếng cười cho khán giả.

Các nhân vật trong nhóm cờ bạc gồm Cháy, Tâm, Thạch được dàn diễn viên thể hiện tròn vai. La Thành gây bất ngờ bởi sự linh hoạt khi đóng Cháy, không còn đậm chất sân khấu như trước. Diễn viên mới Võ Mỹ Phương còn yếu trong những cảnh tình cảm, khó đẩy cảm xúc lên cao trào trong những đoạn phim mang tính bước ngoặt.

Một số vai phụ tạo ấn tượng vì khắc họa rõ tính cách nhân vật, trong đó có Huỳnh Anh và Xuân Nghị. Diễn xuất của họ khiến người xem khó nhận biết chính, tà. Yếu tố gây cười được Xuân Nghị thể hiện duyên dáng, chiếm thiện cảm nhất phim.

Cố nghệ sĩ Lê Bình đóng vai nhỏ trong phim.

Từ sau phim đầu tay Hay không bằng hên, đạo diễn Trần Việt Anh tâp trung thực hiện MV. Với Vô gian đạo, anh tự nhận đây là canh bạc của mình. "Làm lại một tác phẩm nổi tiếng luôn có nhiều áp lực. Chưa kể bản gốc cách đây gần 20 năm, nếu thực hiện không khéo sẽ khiến phim không bắt kịp xu thế hiện tại. Tôi mạnh dạn thay đổi nhiều chi tiết quan trọng, hy vọng fan phim gốc sẽ hài lòng với cách xử lý kết phim của tôi", đạo diễn tâm sự.

Diễn viên Phương Dung vào vai tay bạc chuyên nghiệp.

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc, do Galaxy Distribution phát hành và Avatar Entertainment sản xuất.

Vạn Phát