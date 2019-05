Madonna hóa điệp viên trong album mới

“Nữ hoàng nhạc Pop” tiết lộ dự án mới với video ngắn đăng trên Instagram ngày 14/4.

Ca khúc gây tranh cãi nhất của Madonna tròn 30 tuổi / Madonna: 'Tôi tự do làm bất cứ điều gì với cơ thể mình'

Theo Rolling Stone, tên album thứ 14 sắp ra mắt của Madonna là Madame X. Đoạn video giới thiệu chủ đề album: "Madame X là một đặc vụ bí mật. Cô đi vòng quanh thế giới. Liên tục thay đổi danh tính. Đấu tranh cho tự do và mang ánh sáng đến những nơi tăm tối".

Teaser album 'Madame X' của Madonna Teaser "Welcome to the World of Madame X" của Madonna.

Trong video 90 giây, Madonna xuất hiện với nhiều bộ trang phục. Mỗi tạo hình đại diện cho một danh tính của nhân vật Madame X: "Cô ấy là một vũ công, giáo sư, nguyên thủ quốc gia, quản gia, tay đua ngựa, tù nhân, học sinh, người mẹ, đứa trẻ, giáo viên, nữ tu, ca sĩ, vị thánh, con điếm". Nữ ca sĩ 60 tuổi gọi nhân vật của mình là "điệp viên trong ngôi nhà của tình yêu".

Video cũng hé lộ một phần trong ca khúc mới của ngôi sao nhạc Pop. Giọng hát Madonna được xử lý auto-tune vang lên trên nền nhạc piano kịch tính cùng câu hát: "The thing that hurt the most was that I wasn’t lost – Điều đau đớn nhất là tôi đã không mất phương hướng".

Một tạo hình của nhân vật Madame X trong album mới. Ảnh: Rolling Stone.

Album gần nhất của Madonna là Rebel Heart được phát hành từ tháng 3/2015. Năm 2018, cô chia sẻ với Vogue Italy: "Tôi sống một năm tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Tôi đã gặp nhiều nghệ sĩ tuyệt vời ở đây và làm việc với họ trong album mới. Có thể nói thành phố này đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi nghĩ album mới này như liều thuốc giải độc cho làng âm nhạc hiện đại, nơi các ca khúc được sản xuất theo công thức và nghe giống hệt nhau".

Madame X dự kiến ra mắt vào giữa năm nay. Theo Rolling Stone, Madonna có thể hé lộ một số sáng tác mới của album trong cuộc thi Eurovision Song 2019 tại Israel vào tháng 5 tới.

Sau hơn 40 năm trong nghề, Madonna phát hành 14 album phòng thu thành công. Với 300 triệu album bán ra, nữ hoàng nhạc Pop sở hữu gia sản 590 triệu USD (theo Forbes tháng 8/2018). Cô là hình ảnh tiêu biểu của nghệ sĩ nữ độc lập và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp. Madonna luôn dẫn đầu các xu hướng mới của nhạc Pop và khơi nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ đàn em.

Đạt Phan (Theo Rolling Stone)