Mạc Can ngất xỉu giữa đường

TP HCMNhà văn Mạc Can chóng mặt rồi ngất xỉu khi đang chạy xe máy, được người đi đường đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chiều 5/9.

Ông đang truyền nước và chờ nội soi để tìm nguyên nhân. Nhà văn kể sau khi họp với Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, ông chạy xe máy về nhà, đến ngã tư Hàng Xanh thì thấy chóng mặt rồi ngất. Người đi đường đưa ông vào nhà dân gần đó cho uống sữa, nhưng ông vẫn đuối sức nên đưa vào viện.

Diễn viên Mai Trần (phải) vào viện thăm nhà văn Mạc Can. Ảnh: M.T.

Mạc Can từng nằm viện vì xuất huyết dạ dày. Căn bệnh thấp khớp cũng khiến ông đi lại khó khăn, đôi lúc cần người hỗ trợ. Tuy vậy, nhà văn vẫn di chuyển bằng xe máy khi quay phim, diễn ảo thuật hay gặp gỡ bạn bè. Ông thuê một căn phòng ở bán đảo Thanh Đa (TP HCM) sống một mình, không vợ con.

* Mạc Can - nhà văn, nghệ sĩ không nhà

Nghệ sĩ Mạc Can, tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông tham gia rất nhiều lĩnh vực: viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Mạc Can cũng viết nhiều sách như: Ba... ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao... Những bộ phim ông từng tham gia: Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam...

Mạc Can tạo dáng bên tượng sáp của mình Mạc Can trêu đùa tượng sáp của ông khi tham quan Nhà trưng bày tượng sáp nghệ sĩ Việt hồi tháng 4/2017. Video: Mai Nhật.

Tâm Giao