Từ sao Trung Quốc hạng A, diễn viên Lý Tiểu Lộ bị khán giả quay lưng vì phản bội chồng - Giả Nãi Lượng.

Cuối tháng 10, Lý Tiểu Lộ và PG One - ca sĩ kém cô 13 tuổi - lộ các video ôm hôn nhau. Trên trang cá nhân, PG One thừa nhận anh và đàn chị từng có tình cảm, các video được quay năm ngoái. Anh cho rằng có người nắm được video, phát tán trên Weibo để hãm hại anh. Trong khi Lý Tiểu Lộ im lặng về scandal. Ngày 1/11, cô còn bị phát tán một số ảnh mặc váy ngủ khêu gợi, vén váy khoe thân.

Lý Tiểu Lộ hủy hoại danh tiếng vì ngoại tình Lý Tiểu Lộ và PG One bên nhau thân mật. Video: Weibo.

Các video chứng thực mối quan hệ lén lút của Lý Tiểu Lộ và PG One, vốn bị đồn từ năm 2018. Trang Youku từng đăng video Tiểu Lộ khoác tay PG One, đến nhà anh buổi tối. Lúc đó, diễn viên và PG One giải thích hai người là chị em thân thiết, suồng sã với nhau. "Sau này tôi sẽ cẩn thận, giữ khoảng cách khi gặp bạn khác giới", Lý Tiểu Lộ viết trên trang cá nhân. Còn PG One nói anh coi Giả Nãi Lượng là anh trai, đôi vợ chồng cũng xem anh như người thân trong gia đình.

Lúc bấy giờ, Giả Nãi Lượng bênh vực vợ và đàn em, bày tỏ tin tưởng hai người. Hơn một năm qua, liên tục bị đồn ly dị song Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng không phản hồi. Họ cũng không được trông thấy sánh đôi.

Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng và con gái. Ảnh: QQ.

Scandal lộ video hủy bỏ mọi nỗ lực lấy lại danh tiếng của Lý Tiểu Lộ hơn một năm qua. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả bình luận: "Liệu Lý Tiểu Lộ có phải Trần Quán Hy phiên bản nữ?". Đông đảo ý kiến gọi cô là "dâm phụ", kêu gọi tẩy chay diễn viên 38 tuổi và PG One.

Vốn là diễn viên hạng A, từ khi vướng tin đồn ngoại tình, Lý Tiểu Lộ mất các hợp đồng quảng cáo, ít xuất hiện ở sự kiện giải trí, không được mời đóng phim cũng không xuất hiện trên truyền hình.

Người đẹp sinh ở Bắc Kinh, đóng phim từ năm ba tuổi, là sao nhí quen thuộc của màn ảnh Trung Quốc. Năm 1998, cô đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã với Thiên dục. Cô còn từng đóng Bát đại hào hiệp, Đường cung mỹ nhân thiên hạ, Cổ kiếm kỳ đàm, Thập tam cách cách... Giả Nãi Lượng kém cô ba tuổi, từng đóng Vẫn cứ yêu em, Dương môn hổ tướng, Thời gian đẹp nhất, Đại Đường ca phi, Bác sĩ sản khoa nam...

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng ngày cưới Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng ngày cưới. Video: QQ.

Hai diễn viên kết hôn năm 2012, có một con gái. Ngày cưới, Lý Tiểu Lộ nói với chồng: "Trước đây, em hay nói em như đám mây, bay qua bay về, không có cảm giac an toàn. Từ khi anh xuất hiện, em trở thành hạt giống, mọc rễ, nảy mầm". Nãi Lượng thề nguyền: "Cảm ơn thượng đế cho anh cơ hội được chăm sóc em trọn đời. Có thể đời này, anh không thể biến em trở thành người phụ nữ giàu có nhất. Nhưng anh sẽ làm em hạnh phúc nhất thế giới. Tin anh, anh sẽ yêu em suốt đời".

Như Anh