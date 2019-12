Hành trình của cô tại Miss World ban đầu không mấy suôn sẻ. Do trục trặc visa, cô đi trễ so với lịch trình vài ngày, bỏ lỡ bốc thăm phần thi Head to Head và vòng casting Top Model. Tuy nhiên, Lương Thùy Linh nhanh chóng nhập cuộc và ghi danh vào Top 10 phần thi Siêu mẫu.