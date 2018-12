Lương Gia Huy tôn sùng vợ, thích làm 'oshin' cho con gái

Tài tử 'Người tình' cùng vợ dạo phố / Diễn viên 'Người tình' qua đời ở tuổi 89

Năm 1983, khi mới vào nghề, Lương Gia Huy may mắn lọt mắt xanh đạo diễn Lý Hàn Tường, được giao vai diễn trong các phim Hỏa thiêu Viên Minh Viên, Thùy liêm thính chính (Reign Behind the Curtain, đóng cùng Lưu Hiểu Khánh). Nhờ vai hoàng đế trong Thùy liêm thính chính, Lương Gia Huy đoạt danh hiệu Ảnh đế tại giải Kim Tượng 1984. Tuy nhiên, sau thành công này, anh trải qua quãng thời gian bế tắc.

Anh là một trong những diễn viên Hong Kong đầu tiên sang Trung Quốc đại lục đóng phim. Theo Sohu, thập niên 1980, Đài Loan là thị trường quan trọng của phim Hong Kong, vì thế các nhà sản xuất đặc biệt chiều chuộng thị hiếu của khán giả Đài Loan. Lúc bấy giờ, giới làm phim Đài Loan không hợp tác với diễn viên từng đi Trung Quốc đại lục đóng phim. Các nhà sản xuất Hong Kong vì thế không ký hợp đồng với Gia Huy, đẩy tài tử vào thế thất nghiệp.

Lương Gia Huy, Lưu Hiểu Khánh trong "Thùy liêm thính chính"

Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, Lương Gia Huy cùng một số bạn bè tự thiết kế, may vòng đeo tay bằng da bò, bày bán ở sạp trong khu chợ đêm tại Vịnh Đồng La (Causeway Bay), Hong Kong.

Lúc bấy giờ, Giang Gia Niên là nhà sản xuất của đài phát thanh RTHK. Cô cảm thông khi nghe chuyện của Lương Gia Huy, bất bình thay anh. Giang Gia Niên từng xem phim của Lương Gia Huy, nhận xét anh là diễn viên có thực lực. Cô tìm gặp tài tử, hỏi anh có muốn làm phim cho đài phát thanh.

Nhớ lại lần đầu trò chuyện với Gia Niên, Lương Gia Huy nói: "Cuối cùng có công việc rồi, tôi có thể không đồng ý sao? Nhưng lúc đó tôi rất kinh ngạc. Cô gái đó thật to gan, là người Hong Kong duy nhất dám tạo việc làm cho tôi".

Đám cưới đơn sơ

Về làm việc ở đài phát thanh nhưng Lương Gia Huy không có nhiều cơ hội trò chuyện với Giang Gia Niên, mỗi lần gặp mặt chỉ hỏi han vài câu. Song chỉ cần vậy, chàng trai nhấm nháp dư vị ngọt ngào, sung sướng suốt mấy ngày sau đó.

Lương Gia Huy từng chia sẻ trên Xinhua anh yêu Giang Gia Niên từ ngày đầu gặp mặt tuy nhiên lúc bấy giờ đối phương đã có bạn trai. Một thời gian sau, biết tin Giang Gia Niên chia tay bạn trai, tài tử run rẩy, nghĩ đây là cơ hội trời ban. Anh mua hai chiếc vé xem phim tới gặp cô nói: "Nếu em muốn đi, anh đợi em lúc 19h30 ở rạp, em không thích thì không cần đến". Tối đó, Giang Gia Niên có mặt ở rạp.

Vì thu nhập thấp, Lương Gia Huy không có khả năng đưa Giang Gia Niên hẹn hò ở những nơi sang trọng mà chỉ thường tới nhà anh đánh cờ. Một lần sinh nhật bạn gái, anh quyết định mời cô đi uống cà phê. Lúc thanh toán, anh bất ngờ vì giá rẻ, từ đó, đôi trẻ thường hẹn hò ở quán này. Không những vậy, Lương Gia Huy giới thiệu bạn bè tới đó.

Một số người bạn phàn nàn giá cả ở quán cà phê này quá đắt đỏ chứ không rẻ như Lương Gia Huy nói. Thấy kỳ lạ, anh tới gặp nhân viên phục vụ để hỏi tại sao giá cả của anh và bạn lại chênh lệch. Nhân viên này kể Giang Gia Niên dặn mỗi lần Lương Gia Huy tới, chỉ tính một nửa số tiền theo biên lai. Nửa còn lại cô sẽ trả. Các nhân viên phục vụ ở đây còn đặt biệt danh cho Lương Gia Huy là "Lương 50 phần trăm".

Lương Gia Huy quá sửng sốt khi biết sự thật. Anh nghĩ Giang Gia Niên là người anh cần suốt đời trân trọng.

Vợ chồng Lương Gia Huy - Giang Gia Niên.

Hai người kết hôn năm 1987, sau khoảng nửa năm hẹn hò. Lúc sửa soạn lấy vợ, Lương Gia Huy chỉ có tài sản 8.000 HKD (khoảng 23 triệu đồng). Không muốn bố mẹ lo lắng, hai người bàn nhau rút gọn thủ tục cưới xin. Họ không thông báo với cha mẹ về đám cưới, không mở tiệc mừng. Ngày cưới, chỉ có em gái của hai người chứng hôn. Lương Gia Huy tự thiết kế một tờ giấy chứng nhận kết hôn, hài lòng nói: "Anh làm còn đẹp hơn giấy của nhà nước".

Số tiền tích lũy có được, Lương Gia Huy mua một chiếc nhẫn cho vợ, cùng cô và một số bạn bè đi ăn thịnh soạn ở khách sạn, đặt một phòng để hưởng trăng mật.

Lương Gia Huy hỏi vợ có thấy thiệt thòi khi cưới anh. Cô đáp: "Không, em tin anh không bao giờ làm em buồn". Câu nói đó Lương Gia Huy khắc cốt ghi tâm. Anh hứa dù gặp hoàn cảnh nào cũng không phụ lòng vợ. Cưới nhau được hơn nửa năm, khi kinh tế ổn định hơn, hai người mới làm thủ tục kết hôn chính thức. Năm 1991, Giang Gia Niên sinh đôi con gái.

Ảnh đế tôn sùng vợ, yêu chiều con gái

Dưới sự kêu gọi của Từ Khắc, Châu Nhuận Phát cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi, các nhà làm phim Đài Loan từ bỏ việc "phong tỏa" Lương Gia Huy, giúp sự nghiệp của anh thuận lợi hơn. Tài năng của anh được khẳng định qua Người tình, Bản sắc anh hùng 3, Farewell China, Đông tà tây độc, Thần Bài 2... Nam diễn viên gặt hái nhiều giải thưởng uy tín như Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã 1990 (phim Farewell China), Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng 2006 (phim Xã hội đen), Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng 2013 (phim Hàn chiến 2)...

* Lương Gia Huy và Jane March trong phim kinh điển

"Người tình", quay ở Việt Nam

Phim Người tình Tuy nhiên, cuộc sống của anh không yên ổn vì bị xã hội đen uy hiếp. Thế lực này thúc ép tài tử đóng những phim anh không muốn. Nhớ lại quãng thời gian đó, Lương Gia Huy chia sẻ vợ điềm tĩnh trước các sự việc. "Người ta bảo đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ nhưng đôi khi lúc quan trọng, phụ nữ lại điềm tĩnh hơn. Đàn ông quả không thể thiếu phụ nữ".

Khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã năm 1990, Lương Gia Huy cảm ơn vợ trên sân khấu: "Cô ấy cưới tôi lúc tôi bi đát nhất, tương lai vô vọng nhất, nghèo khó nhất. Dù là hôm nay hay mai sau, tôi đạt được danh hiệu gì, giải thưởng gì, có tiền thưởng, cát-xê thế nào, tôi nguyện chia sẻ cùng cô ấy".

Nam diễn viên thổ lộ Giang Gia Niên là người làm cho đàn ông không bao giờ cảm thấy áp lực. "Khi không một xu dính túi, đứng trước cô ấy, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm".

Vợ chồng Lương Gia Huy và hai con gái.

Trong buổi họp báo phim Băng hà truy hung năm 2016, Lương Gia Huy kể vợ chồng anh hiếm khi cãi nhau song thường tranh luận. "Tôi đóng phim thuần nghệ thuật cô ấy phản đối, đóng phim võ thuật cô ấy không ưng. Kịch bản có cảnh nắm tay, cảnh hôn... cô ấy cũng phản đối. Nhưng chúng tôi vẫn đi cùng nhau tới hôm nay". Những năm qua, Giang Gia Niên thường bị xì xào ngoại hình không xứng với chồng, anh nói: "Vợ tôi là người phụ nữ tốt nhất thế giới. Những điều tốt đẹp ở cô ấy thôi thúc tôi sống tốt hơn".

Các con Lương Gia Huy học tập, làm việc ở nước ngoài. Khi không đóng phim, anh và vợ ra nước ngoài thăm con. "Phần là để bù đắp sự hối tiếc tôi không thường xuyên ở bên các con khi chúng còn nhỏ, hai là tôi rất thích cảm giác phục vụ ba người phụ nữ trong nhà. Mỗi sáng, tôi đều lên kế hoạch mua đồ ăn gì, nấu món nào. Ba người hôm nay sẽ làm những gì, nên mặc đồ gì...", anh kể trên tờ Lifeweek.

Lương Gia Huy gần gũi các con gái, luôn tìm hiểu tâm lý các con. Thậm chí khi con gái đến kỳ kinh nguyệt, anh nhắc con không ăn đồ lạnh, nấu những món ăn giàu dinh dưỡng cho con. Yêu cầu của anh với hai con gái là phải luôn khỏe mạnh và vui vẻ. "Ngoài ra, tôi chỉ mong con không gặp áp lực, chỉ cần hai đứa cảm thấy cuộc sống thú vị là được", Gia Huy nói.

Vợ chồng Lương Gia Huy nắm tay nhau đi qua 30 năm thăng trầm.

Lương Gia Huy và vợ bên nhau hơn 30 năm. Anh có kiến giải riêng về tình yêu: "Với một đôi uyên ương, những năm đầu hẹn hò là sự say đắm. Nếu 30 năm sau họ còn nắm tay nhau xuống phố, đó mới là tình yêu đích thực". Tài tử kể nhiều khi vợ ngủ say, anh ngắm nhìn gương mặt vợ, nghĩ thầm: "Đây là người phụ nữ cho Lương Gia Huy mái ấm. Không có người này, sẽ không có hai thiên thần, không có tất cả".

