LUG giảm giá lớn nhân dịp cán mốc 50 cửa hàng trên toàn quốc

Conwood S-Spring PPT0J2 là mẫu vali hot trong bộ sưu tập Spring and Summer 2019 ra mắt thời gian gần đây của Conwood. Sản phẩm được trang bị ngăn nới rộng gia tăng diện tích lên tới 25%. Mẫu vali chính hãng này còn tích hợp khóa số TSA của an ninh hàng không Mỹ, bảo mật hành lý tối ưu với 3 bánh răng chống dò mã số. Hệ thống 8 bánh xe Hinomoto cao su non Nhật Bản cao cấp xoay 360 độ, lướt nhẹ êm ái và không gây tiếng ồn khi di chuyển cũng là ưu điểm của dòng sản phẩm. PPT0J2 đang giảm giá còn 1,79 triệu đồng; 1,99 triệu đồng và 2,19 triệu đồng lần lượt cho size 20, 24.