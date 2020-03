Loạt series nổi bật ra mắt tháng 4

"The King: Eternal Monarch" của Lee Min-ho, "Mrs. America" quy tụ Cate Blanchett cùng nhiều series ra mắt tháng này.

The King: Eternal Monarch

Ngày chiếu: trong tháng 4

Đơn vị: Netflix

Trailer "The King: Eternal Monarch"

Phim kể về hai thế giới song song, một bên xây dựng chế độ quân chủ, bên còn lại theo nền dân chủ. Hoàng đế Lee Gon (Lee-Min ho) tài ba, luôn tìm cách đóng cánh cửa thế giới nhiều ác quỷ, phòng ngừa tai họa cho dân chúng. Anh phải lòng Jung Tae Eul (Kim Go Eun đóng) - nữ điều tra viên cá tính, dũng cảm. Series được trông đợi khi nam chính là Lee Min-ho - tài tử hàng đầu Hàn Quốc vừa trở về sau hai năm trong quân ngũ. Tạo hình quân vương của anh cũng được nhiều khán giả khen ngợi.

How to Fix a Drug Scandal

Ngày chiếu: 1/4

Đơn vị: Netflix

Trailer "How to Fix a Drug Scandal"

Loạt phim tài liệu của Netflix xoay quanh vụ án gây chú ý ngành dược năm 2012. Sonja Farak - dược sĩ làm việc ở phòng thí nghiệm tại Massachusetts (Mỹ), bị kết tội lấy cắp thuốc trong tám năm để thỏa mãn chứng nghiện của mình. Một dược sĩ khác là Annie Dookhan can tội làm giả xét nghiệm suốt nhiều năm.

Sunderland ’Til I Die (mùa 2)

Ngày chiếu: 1/4

Đơn vị: Netflix

Trailer "Sunderland ’Til I Die" (mùa 2)

Loạt phim tài liệu kể về hành trình của CLB Sunderland (Anh) ở giải EFL Championship mùa 2017-2018. Đội bóng là tâm điểm của truyền thông, được nhiều người trông đợi đạt thứ hạng cao. Tuy nhiên, họ thi đấu kém cỏi, gặp nhiều vấn đề và cuối cùng lại xuống hạng,

Time to Hunt

Ngày chiếu: 10/4

Đơn vị: Netflix

Trailer "Time to Hunt"

Loạt phim gây chú ý khi quy tụ Lee Je-hoon, Ahn Jae-hong và Choi Woo-shik - nam chính của Parasite. Câu chuyện xoay quanh Joon-Seok (Lee Je-Hoon) - chàng trai muốn bỏ thành phố để bắt đầu cuộc sống mới. Anh cùng nhóm bạn chuẩn bị một kế hoạch phạm tội nhưng bỗng bị người đàn ông lạ mặt săn đuổi.

Insecure (mùa 4)

Ngày chiếu: 12/4

Đơn vị: HBO

Trailer Insecure (mùa 4)

Ba mùa đầu của Insecure đều đươc khen ngợi với trên 90% đánh giá tích cực ở Rotten Tomatoes. Tác phẩm xoay quanh hành trình của hai nhân vật nữ tên Issa (Issa Rae đóng) và Molly (Yvonne Orji) - thân thiết từ thời đại học. Ở tuổi gần 30, họ phải đối mặt nhiều vấn đề đời tư, sự nghiệp khi sống ở Los Angeles (Mỹ).

Mrs. America

Ngày chiếu: 15/4

Đơn vị: Hulu

Trailer "Mrs. America"

Câu chuyện lấy bối cảnh thập kỷ 1970 với những vấn đề liên quan quyền bình đẳng giới ở Mỹ. Nhân vật chính là Phyllis Schlafly (1924 - 2016, Cate Blanchett đóng) - nhà hoạt động từng gây tranh cãi với những quan điểm bị cho là chống lại phong trào nữ quyền. Ngoài đóng chính, Blanchett còn là giám đốc sản xuất series.

The Innocence Files

Ngày chiếu: 15/4

Đơn vị: Netflix

Poster phim. Ảnh: Netflix.

Loạt phim tài liệu kể về chín vụ án oan ở Mỹ, được tổ chức phi lợi nhuận Innocence Project phát hiện. Thông qua các tập phim, series cho thấy những lỗ hổng trong nền tư pháp Mỹ, khi những người vô tội cũng có thể bị kết tội nhầm, dẫn đến thiệt hại lớn cho cá nhân và gia đình họ.

What We Do In The Shadows (mùa 2)

Ngày chiếu: 15/4

Đơn vị: FX

What We Do In The Shadows (mùa 2)

Taika Waititi - đạo diễn vừa thắng giải biên kịch ở Oscar 2020 - là giám đốc sản xuất series được phát triển từ phim điện ảnh cùng tên của anh. Phim thuộc thể loại hài pha kinh dị, xoay quanh những ma cà rồng có xuất thân khác biệt, cùng sống ở New York (Mỹ), che giấu thân phận với người thường.

Never Have I Ever

Ngày chiếu: 27/4

Đơn vị: Netflix

Trailer "Never Have I Ever"

Diễn viên gốc Ấn Độ Mindy Kaling là giám đốc sản xuất của series lấy cảm hứng từ cuộc đời cô thời trẻ. Sao trẻ Maitreyi Ramakrishnan đóng vai một thiếu nữ gốc Ấn Độ, muốn vươn lên trong cuộc sống. Cô xoay xở giữa việc hội nhập văn hóa Mỹ và giữ gìn bản sắc của mình.

Extracurricular

Ngày chiếu: 29/4

Đơn vị: Netflix

Tài tử Kim Dong-hee trong phim. Ảnh: Netflix.

Series Hàn Quốc xoay quanh Oh Ji-soo (Kim Dong-hee đóng) - chàng sinh viên muốn phạm tội để có thể đóng học phí đại học. Ba sinh viên khác tham gia âm mưu theo cách khác nhau: có người tình cờ vướng vào, người khác chủ động thành đồng phạm. Phim còn quy tụ Jung Da-bin, Park Ju-hyun và Choi Min-soo.

Ân Nguyễn