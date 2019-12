Loạt phim Việt gây thất vọng năm 2019

Táo Quậy

Táo Quân cưỡi cá đấu quỷ lửa trong phim Tết Táo Quậy Trailer phim.

Chàng Táo (Hứa Minh Đạt) và thiếu gia Minh (Pom đóng) bỗng bị dính với nhau qua sợi dây thần kỳ mà không rõ nguyên nhân. Họ cầu viện tứ phương, tìm cách cắt dây trong lúc Quỷ Lửa muốn quấy phá thiên đình.

Ra mắt mùa Tết, Táo Quậy nhanh chóng mất hút ở đường đua phòng vé trước Trạng Quỳnh, Cua lại vợ bầu, How to Train Your Dragon 3. Tác phẩm đậm không khí Tết nhưng tình tiết thiếu kết nối, mảng miếng hài cũ. Ở cao trào, trận chiến giữa các Táo và kẻ xấu thiếu kịch tính do kỹ xảo không đạt.

Yolo - Bạn chỉ sống một lần

Trailer Yolo The Movie Trailer phim.

Phan Minh (đạo diễn Tốc độ và đường cong, Trùm cỏ) tái xuất với tác phẩm chiếu hồi tháng 1. Câu chuyện xoay quanh Đức (Soobin Hoàng Sơn) và Hoàng (Cường Seven) - hai nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc underground. Tuy nhiên, Đức dần thay đổi khi thành công, dẫn đến những mâu thuẫn với bạn thân.

Đạo diễn Phan Minh kết hợp yếu tố hình sự, đấu đá thương trường nhưng lại khiến phim bị lưng chừng về thể loại. Bàn về âm nhạc và có Soobin Hoàng Sơn tham gia, nhưng nhạc phim của Yolo cũng chưa thật lôi cuốn.

Xóm trọ 3D: Cung Tâm Kế

Trailer Xóm trọ 3D: Cung Tâm Kế Trailer phim.

Phim điện ảnh cổ trang được phát triển từ kịch 3D Cung Tâm Kế do Hồng Vân đạo diễn. Ngay từ trailer, tác phẩm đã cho thấy hình ảnh, phục trang không ra chất điện ảnh. Dàn sao sân khấu như Minh Nhí, Thúy Nga, Hồng Vân không cứu nổi kịch bản lỏng lẻo. Công chiếu giữa tháng 2, tác phẩm có số suất chiếu ít ỏi, không thể trụ rạp khi Vu quy đại náo, Hai Phượng ra mắt sau đó.

Cuộc gọi định mệnh

Trailer Cuộc gọi định mệnh Trailer phim.

Huy Khánh vào vai Lộc - giám đốc thành đạt, điển trai nhưng khó tính, tình cờ làm quen cô gái qua điện thoại tên Hiền (Văn Phượng). Sau đó, anh mới biết Hiền là nhân viên của công ty. Cuộc gọi định mệnh có thể xem là bước lùi của hai diễn viên có tiếng là Huy Khánh và Hiếu Hiền (đóng vai phụ). Phim có kịch bản nhiều sạn, phần thoại gượng ép còn diễn viên khoe hình thể quá mức.

Vô gian đạo

Trailer Vô gian đạo (Việt Nam) Trailer phim.

Tác phẩm được làm lại từ phim Hoa ngữ Thánh bịp vô danh, quy tụ La Thành, Huỳnh Anh, Xuân Nghị. Được quảng bá là phim đầu tiên về cờ bạc bịp ở Việt Nam, Vô gian đạo gây thất vọng khi các cảnh đấu bài bạc thiếu kịch tính. Ra mắt vào tháng 5, phim nhanh chóng rời rạp, nhường chỗ cho các tác phẩm Hollywood.

Cậu chủ ma cà rồng

Dàn sao nữ trẻ đóng phim kinh dị Cậu chủ ma cà rồng Trailer phim.

Công chiếu từ ngày 23/8, Cậu chủ ma cà rồng nhanh chóng rời rạp, thu chưa đến một tỷ đồng (theo trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam). Phim của đạo diễn Trần Nhân Kiên mở đầu gây tò mò khi năm cô gái đến ngôi biệt thự, tranh đấu với nhau để thành nữ quản gia cho cậu chủ điển trai. Tuy nhiên, chiêu trò của các nhân vật trong phim khá nhạt. Họ thường buông những lời đe dọa, cảnh cáo nhau nhưng cuối cùng không có âm mưu, kế hoạch gì đáng nhớ.

Người lạ ơi

Trailer Người lạ ơi railer phim.

Người lạ ơi kể câu chuyện kỳ dị khi cô gái ngoài hành tinh (Thùy Anh đóng) nhất quyết đòi ân ái cùng chàng trai người Việt tên Đăng DJ (Karik). Để giải thích nguồn gốc nhân vật nữ, kịch bản kết hợp yếu tố kỳ ảo, cổ trang nhưng cách thể hiện rất rời rạc. Những tình huống hài trong việc Đăng trốn chạy cô gái, sự bỡ ngỡ của cô khi đến Trái đất đều không đạt hiệu quả.

Tìm chồng cho mẹ

Trailer Tìm chồng cho mẹ Trailer phim.

Vân Trang hóa người mẹ đơn thân, sống cùng con gái tên Thụy Miên (Khánh Như đóng) - cô bé muốn tìm người đàn ông xứng đáng cho mẹ mình. Những tình tiết chắp vá, câu thoại sến sẩm khiến phim không thể hiện rõ ý tưởng về tình yêu, tình cảm gia đình. Tái xuất màn ảnh sau sinh con, Vân Trang dường như chưa tìm lại phong độ diễn xuất như thời đầu thập niên 2010.

Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp

Trailer Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp Trailer phim.

Trước ngày ra mắt, tác phẩm khá hứa hẹn khi quy tụ nhiều tên tuổi như Midu, ca sĩ Trịnh Thăng Bình, đạo diễn Luk Vân (từng thành công với phim 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu). Tuy nhiên, phim gây thất vọng khi đôi diễn viên chính đóng thiếu cảm xúc, kịch bản còn lỏng lẻo, để ngỏ nhiều vấn đề của các vai phụ. Công chiếu cùng tuần với Joker, không khó hiểu khi Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp lép vế, thu chưa đến ba tỷ đồng (theo Box Office Vietnam).

Thiên sứ không phép màu

Thiên sứ không phép màu Trailer phim.

Phim của đạo diễn Lê Nhã Huy xoay quanh chàng trai nhiều bất hạnh (Dương Cường) bỗng có khả năng nhìn thấy tương lai, dùng nó cứu người. Mọi chuyện phức tạp khi anh gặp người đàn ông có khả năng tương tự (Trung Dân đóng). Dù có ý tưởng ban đầu không tệ, Thiên sứ không phép màu có cốt truyện cũ kỹ, chất lượng diễn xuất và kỹ xảo thấp. Một số cảnh tấu hài bị lệch với phong cách khá nghiêm túc của tác phẩm. Theo Box Office Vietnam, phim thu dưới một tỷ đồng.

Oppa, phiền quá nha!

Trailer Oppa, phiền quá nha! Trailer phim.

Oppa, phiền quá nha! được trông đợi khi là sản phẩm hợp tác Việt - Hàn, có sự góp mặt của Hari Won cùng ca sĩ Park Jung-min. Trong phim, cô nhân viên văn phòng Ca Dao (Hari Won) bị đổi xác với một ngôi sao đình đám Hàn Quốc (Park đóng). Diễn xuất của đôi diễn viên không đủ mạnh để khán giả tin chuyện hoán đổi cơ thể. Về tồng thể, tác phẩm giống sự chắp nối vụng về của nhiều tình huống thiếu điểm nhấn. Dự kiến ra mắt tháng 3, phim phải hoãn lịch chiếu chín tháng để hoàn thiện hậu kỳ. Theo Box Office Vietnam, Oppa, phiền quá nha! kiếm chưa đến một tỷ đồng.

Ân Nguyễn