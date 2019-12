Hà Nội500 người xem vỗ tay theo nhịp khi Hoàng Quyên hát "Đôi giày lười" của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Liveshow Sóng hấp dẫn của Á quân Vietnam Idol 2012 diễn ra tối 1/12 tại Nhà hát Lớn. Ban tổ chức thông báo chương trình "cháy vé" trước đó một ngày. Trong không khí se lạnh đầu mùa, Hoàng Quyên sưởi ấm 500 khán giả bằng chất giọng alto dày và truyền cảm vốn làm nên thương hiệu của cô.

Ca sĩ mở đầu đêm nhạc với Anh thợ ảnh (Đỗ Bảo), Mây trắng giữa trời, Mơ sóng (Võ Thiện Thanh) - ba sáng tác trong album Sóng hấp dẫn, ra mắt tháng 3 năm ngoái. Trình diễn những ca khúc được "đo ni đóng giày" cho giọng hát của mình, Hoàng Quyên thoải mái tung tẩy, "phiêu" theo nhạc. Khác với hình ảnh cô gái nhỏ nhẹ ngoài đời, trên sân khấu, ca sĩ trình diễn sôi động qua từng động tác liếc mắt, lắc tóc, nhảy chân sáo. Thế nhưng, khi nhạc dừng, Hoàng Quyên vẫn kiệm lời. Tự nhận không phải người hoạt ngôn, cô chỉ giới thiệu ca khúc, tác giả và tập trung biểu diễn.

Liveshow Hoàng Quyên 'níu chân' khán giả

Liveshow của Hoàng Quyên không có khách mời. Suốt hơn hai tiếng, cô một mình hát 19 ca khúc. Ngoài những bản tình ca của Đỗ Bảo, Võ Thiện Thanh, Hoàng Quyên hát ba bản nhạc nước ngoài. Cô thể hiện sự mạnh mẽ với The Winner Takes It All (ABBA), dịu dàng với hai bản hit của diva quá cố Whitney Houston - Try It On My Own, I Will Always Love You. So với lúc tổ chức liveshow Rét đầu mùa ba năm trước, Hoàng Quyên hát tiếng Anh thuần thục, giàu cảm xúc hơn. Dù có giọng alto trầm, cô lên những nốt cao ngọt ngào, trọn vẹn. Những quãng bỏ nhỏ, ngân dài của ca sĩ cũng được tính toán kỹ lưỡng.

Ca sĩ Hoàng Quyên. Ảnh: Giang Huy.

Hoàng Quyên dành một phần trong liveshow để tri ân hai nhạc sĩ Đỗ Bảo, Võ Thiện Thanh. Đỗ Bảo kể họ mất hai năm để tạo ra album Sóng hấp dẫn. Mỗi khi có bài mới, Đỗ Bảo đều gửi cho Võ Thiện Thanh nghe và ngược lại. Điều này đảm bảo các ca khúc được thống nhất về ý tưởng và cách thể hiện, không bị lệch do khác biệt về phong cách của hai nhạc sĩ. Hoàng Quyên từng định tổ chức đêm nhạc từ cuối năm ngoái nhưng phải hoãn lại vì cô sinh con. Do không muốn Sóng hấp dẫn trở thành dự án dang dở, cô bỏ tiền tỷ làm liveshow, dành hai tháng tập luyện và mời nhiều tên tuổi hỗ trợ êkíp.

Đêm nhạc là sự kết hợp hòa quyện giữa ca sĩ, nhóm bè cùng ban nhạc. Qua các bản phối mới của Thanh Phương, Lưu Hà An, Hoàng Quyên bùng nổ hơn ở phần hai chương trình. Cô khoác "áo mới" cho các bản hit từng được nhiều giọng ca khác thể hiện như Đôi giày lười, Thời gian để yêu (Đỗ Bảo), Buổi sáng ở Ciao (Võ Thiện Thanh). Khán giả liên tục hò hét, vỗ tay cổ vũ nữ ca sĩ.

Hoàng Quyên nhảy múa trong liveshow. Ảnh: Giang Huy.

Để có được sự thăng hoa trọn vẹn, Hoàng Quyên mời hai nhạc công nước ngoài kết hợp ban nhạc Thanh Phương - Alex chơi trống vỗ và Sebastian chơi saxophone. Ở nhiều quãng, các nhạc công ngẫu hứng chơi song tấu hoặc solo, mang đến cho khán giả cảm giác phấn khích, đồng thời tạo điểm nhấn giữa các tiết mục. Hầu hết khán giả ở lại đến phút cuối.

Không phải tên tuổi ăn khách trên thị trường âm nhạc, từng thừa nhận đi hát bảy năm chưa có hit nhưng Hoàng Quyên chứng tỏ thực lực khi một mình "làm chủ" liveshow, đúng như lời cô từng khẳng định trước đêm nhạc: "Tôi muốn làm một chương trình hay, hay trước hết là đối với tôi. Cái hay thể hiện ở cách người nghệ sĩ đầu tư mọi cảm xúc, đam mê vào mỗi màn trình diễn. Nếu tôi bán hết vé, được khán giả tung hô nhưng vẫn chưa ưng ý với đứa con tinh thần của mình thì tôi vẫn buồn".

Hà Thu