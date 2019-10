Lễ hội múa đương đại tổ chức ở TP HCM

Các đơn vị múa của Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam trình diễn nhiều tác phẩm trong sự kiện "Lễ hội múa đương đại quốc tế Xpostion O".

Lễ hội được tổ chức lần thứ 10, từ ngày 31/10 đến 2/11 tại TP HCM với nhiều buổi trình diễn, trò chuyện chuyên đề do biên đạo Đỗ Hải Anh và Sun See, Pyoung Su (Hàn Quốc) thực hiện.

Trong đêm diễn đầu tiên (ngày 1/11), đoàn múa đương đại quốc tế thể hiện vở vở Start or stop? (Bắt đầu hay dừng lại?) do Danny Tan biên đạo. Nghệ sĩ trong nước trình diễn các vở múa như: Khát vọng sinh đôi (Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen), Café Saigon (Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM - HBSO), và Balance của Saigon Contemporary and Ballet Dance Company (SCBC), ngày 2/11.

Từ trái sang: Biên đạo Đỗ Hải Anh, đạo diễn Đào Minh Vũ, Giám đốc Odyssey Dance Theatre - ông Danny Tan, nhạc sĩ Thanh Bùi, Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen - Lương Nguyễn Tuấn, biên đạo Hải Yến. Ảnh: SCBC

Trong buổi họp báo ngày 29/10 tại TP HCM, đại diện SCBC, nhạc sĩ Thanh Bùi cho biết Việt Nam với gần 100 triệu dân lại có quá ít sân khấu nghệ thuật. "Ca sĩ được tôn trọng, săn đón nhiều hơn nghệ sĩ múa. Họ chỉ đứng sau, hỗ trợ cho ca sĩ và đôi khi chỉ được xem là những người thay thế khi cần. Nghệ sĩ múa cần nhiều hơn những lễ hội múa như thế này để thể hiện tài năng", Thanh Bùi nói.

Ông Danny Tan - giám đốc Odyssey Dance Theatre - cho biết cách đây ba năm, trong một lần tham gia chương trình ở châu Âu, ông gặp nhiều nghệ sĩ múa đến từ Việt Nam. Họ có nền tảng giáo dục và định hướng nghề nghiệp tốt và khát khao giới thiệu bản thân ra thế giới.

Lễ hội múa đương đại quốc tế tổ chức tại Việt Nam Nghệ sĩ múa Việt Nam và Singapore kết hợp trong một bài diễn trong họp báo ngày 29/10 tại TP HCM. Video: Tâm Giao.

XPO là một trong những lễ hội múa của châu Á thành lập từ năm 2001. Chương trình đã thực hiện những chuyến lưu diễn và giao lưu văn hóa tại nhiều nơi ở Đức, Italy, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore...

Tâm Giao