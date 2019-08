Lê Hiếu, Jun Phạm, Isaac hóa 'chú rể' trong triển lãm cưới của Phuong My

Ba chàng ca sĩ là khách mời trong triển lãm cưới ngày 23/8 tại khách sạn Park Hyatt, TP HCM của thương hiệu.

Lần đầu tổ chức triển lãm cưới tại Việt Nam, Phuong My mang bộ sưu tập Espoir từng trình diễn tại New York Fashion Bridal Week hồi tháng 4, giới thiệu đến khách hàng.

Hình ảnh BST Phuong My Bridal tại New York Fashion Week Bridal

Đây sẽ là triển lãm cưới cao cấp quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cưới. Trong sự kiện sẽ có sự góp mặt của Lê Hiếu, Isaac và Jun Phạm. Lê Hiếu từng xuất hiện tại nhiều sự kiện riêng của Phuong My, trong khi đó Isaac và Jun Phạm là lần đầu tiên tham dự. Cả ba hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ.

Ca sĩ Lê Hiếu sẽ tham dự sự kiện cưới đầu tiên của Phuong My.

Mang Espoir tới triển lãm, nhà thiết kế Phương My kỳ vọng những bộ váy cá tính và thời trang sẽ giúp các cô dâu hiện đại thể hiện phong cách riêng, hội nhập với xu hướng thời trang cưới cao cấp trên thế giới.

Ca sĩ Issac sẽ tham dự sự kiện cưới tại khách sạn Park Hyatt.

Espoir cũng được tờ báo hàng đầu của Mỹ - The New York Times bình chọn là một trong những bộ sưu tập cưới ấn tượng trong tuần lễ thời trang New York Fashion Week Bridal.

Jun Phạm sẽ là "chú rể" đặc biệt trong triển lãm cưới.

